Моуриньо ревнует: "Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему все равно доверяют"

Немало проработавший в Англии известный португальский тренер Жозе Моуриньо поделился своими эмоциями после полуфинальной игры Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной". Каталонцы выиграли 3-0 у британской команды, а Моуриньо сделал акцент на некоторых вещах.

- Взгляните на стартовый состав «Ливерпуля» в матче с «Барселоной». Лишь пара человек была в команде ещё до прихода Клоппа, - говорит Моуриньо в интервью belN Sports.

Португалец говорит, что хотел бы пойти работать в такой клуб с большим доверием к тренеру. И в качестве примера помимо "Ливерпуля" приводит "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы:

- Вспомните, когда Хосеп не был доволен крайними защитниками и затем купил четырёх. Когда он приобрёл Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне купил Эдерсона.

А что же касается Юргена Клоппа, то Моуриньо и вовсе задается вопросом - как может немец работать в "Ливерпуле", коли за три года ничего вообще не выиграл?

- Когда Юрген ничего не выиграл за три с половиной года, и ему всё ещё доверяют, он может продолжать работать. В этом сезоне у «Ливерпуля» появилась хорошая возможность завоевать первый трофей.

Я не буду начинать переговоры, пока не узнаю, чего хочет клуб, и что он может дать для достижения целей, - подвел итог своему спичу Жозе Моуриньо.

Напомним, последним местом работы Жозе Моуриньо был "Манчестер Юнайтед", где он трудился с 2016 по 2018 годы. В декабре прошлого года португальца уволили с должности главного тренера за плохие результаты. Моуриньо позднее раскритиковал "МЮ" за отсутствие стратегии развития.