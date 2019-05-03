Александр Овечкин приехал в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019

В расположение сборной России по хоккею прибыли три новых сильных игрока из НХЛ. Главный из них - это многолетний лидер "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Тренерский штаб сборной России дал всем хоккеистам из Северной Америки, которые выбыли из Кубка Стэнли чуть позже, шанс до конца акклиматизироваться и присоединиться к команде чуть позднее.

- Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к сборной России в чешском Брно, - говорится в сообщении пресс-службы сборной России по хоккею.

Начиная уже с 3 мая все новоприбывшие игроки начнут полноценную работу по расписанию сборной России по хоккею. При этом, у россиян запланирован уже на 4 мая поединок последнего этапа Евротура против команды Финляндии. Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Вполне возможно, уже в этой игре мы сможем увидеть в деле магическую тройку из "Вашингтон Кэпиталз" - Овечкина, Кузнецова и Орлова.

Отметим, что в первой игре Евротура, которая была вынесена из Чехии в шведский Стокгольм, команда России, усиленная игроками из НХЛ, проиграла Швеции со счетом 4:6.

Напомним, что Александр Овечкин не играл за сборную России, начиная с осени 2016 года. Последним для него турниром в форме национальной команды стал Кубок мира, на котором наша сборная дошла до полуфинала турнира, уступив Канаде со счетом 3:5.