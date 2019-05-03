2019-05-03T19:02:20+03:00
Политика

Первомай по-русски: монстрации, красные флаги и драки с полицией

Чем запомнилась маевка в России в 2019 году [фото, видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Чем запомнилась маевка в России в 2019 годуЧем запомнилась маевка в России в 2019 годуФото: REUTERS
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МОСКВА

По всей стране прокатился Первомай. В демонстрациях, по данным МВД, приняли участие больше 2,4 миллионов человек. Самые яркие шествия развернулись в Москве. На Красной площади были открыты праздничные площадки с музыкантами и артистами. Пришедшие на в центр столицы активисты профсоюзов требовали повышения зарплаты и рабочие места для молодежи.

Перед москвичами выступили «небесные барабанщицы» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед москвичами выступили «небесные барабанщицы»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Духовой оркестр на Красной площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Духовой оркестр на Красной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну а молодежь отметила «мир, труд, май» монстрациями. Это костюмированные шествия, выстебывающие закостенелые официозные акции. Конечно, они без политики они не проходят.

Запятые тут пусть расставит каждый сам. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Запятые тут пусть расставит каждый сам. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Пришли на монстрации и зоозащитники. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Пришли на монстрации и зоозащитники. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Это призыв или угроза? Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Это призыв или угроза? Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

ПЕТЕРБУРГ

А вот в Петербурге Первомай оказался немирным. Полиция задержала 68 человек. Оппозиционная колонна, по словам очевидцев, устроила провокацию. На обострение пошел депутат Закса Максим Резник. Его полиция свинтила первым. ОМОНовцы повалили Резника на асфальт, а потом отволокли в полицейский “бобик”.

Монстрация в Петербурге.

Милонов уверен, что Резник специально пошел на обострение с полицией. Фото: youtube.comfontanka.ru

Милонов уверен, что Резник специально пошел на обострение с полицией. Фото: youtube.comfontanka.ru

- Депутат Резник сознательно устроил провокацию, ведь его задержали первым, - рассказал “КПдепутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов. - Многие оппозиционеры, которые шли в толпе, стали говорить Резнику: “Не нарывайся, начнется винтилово!” Но он осознанно на это пошел. Резник - это политический гопник, которого серьезные дяди отправили метнуться за пивком. Все что было на первомае - это работа определенных местных сил, которые хотят насолить врио губернатора Петербурга. У полиции была установка - провести все мирно. Никаких арестов не планировалось. Но оппозиции нужна была красивая картинка с расквашенными носами. Они ее добились провокациями. И устроил это Резник, который курит травку. Раньше он был алкашом. Все это знают. Потом зашился, заменил бухло косяком. Я Резнику предлагаю пройти совместно тест на наркоту. Но он отказывается. Видимо, хочет подождать пока эта дрянь из крови выйдет.

Провокаторы добились массовых задержаний в Петербурге. Фото: REUTERS

Провокаторы добились массовых задержаний в Петербурге.Фото: REUTERS

В остальном петербургская маевка была по-весеннему праздничной: молодые “ленинцы” размахивали красными флагами. а ряженный Петр Первый колесил по Невскому на электронном самокате-сегвее.

Петербургская маевка была по-весеннему праздничной Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская маевка была по-весеннему праздничнойФото: Артем КИЛЬКИН

Какой же праздник в городе, построенным Петром и без Петра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Какой же праздник в городе, построенным Петром и без Петра.Фото: Артем КИЛЬКИН

На монстрации собрались сторонники вегетарианства. Фото: Артем КИЛЬКИН

На монстрации собрались сторонники вегетарианства.Фото: Артем КИЛЬКИН

Место нашлось всем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Место нашлось всем.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пришли в центр города и феминистки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пришли в центр города и феминистки.Фото: Артем КИЛЬКИН

СЕВАСТОПОЛЬ

Крым тащит всю планету Фото: Анна САДОВНИКОВА

Крым тащит всю планетуФото: Анна САДОВНИКОВА

Севастополь в русском народном стиле Фото: Анна САДОВНИКОВА

Севастополь в русском народном стилеФото: Анна САДОВНИКОВА

САМАРА

«И Ленин такой молодой...» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«И Ленин такой молодой...»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск

Этот динозавр точно стал одной из самых ярких частей монстрации Фото: Даба ДАБАЕВ

Этот динозавр точно стал одной из самых ярких частей монстрацииФото: Даба ДАБАЕВ

Девушки явно вдохновились Данте Фото: Даба ДАБАЕВ

Девушки явно вдохновились ДантеФото: Даба ДАБАЕВ

Такая фотолокация привлекла многих сибиряков Фото: Даба ДАБАЕВ

Такая фотолокация привлекла многих сибиряковФото: Даба ДАБАЕВ

Красноярск

Участников монстрации было немного Фото: Мария ЛЕНЦ

Участников монстрации было немногоФото: Мария ЛЕНЦ

Веселые кричалки и красочные костюмы - неприменный элемент монстрации Фото: Мария ЛЕНЦ

Веселые кричалки и красочные костюмы - неприменный элемент монстрацииФото: Мария ЛЕНЦ

Екатеринбург

Некоторые участники выносили на плакаты наболевшие проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые участники выносили на плакаты наболевшие проблемыФото: Алексей БУЛАТОВ

Капитан Джек Воробей - завсегдатай необычных и позитивных мероприятий города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитан Джек Воробей - завсегдатай необычных и позитивных мероприятий городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Гулять монстрантам, по решению властей, пришлось на окраине Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гулять монстрантам, по решению властей, пришлось на окраине ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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