2019-05-04T02:23:52+03:00
Звезды

Конь в пальто: о том, почему не стоит смотреть фильм "Синонимы"

Наш обозреватель продолжает экономить деньги отдыхающих на майских праздниках
Сергей СЕЛЕДКИН
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Конь в пальто: о том, почему не стоит смотреть фильм "Синонимы"Конь в пальто: о том, почему не стоит смотреть фильм "Синонимы"Фото: кадр из фильма
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Продолжаю спасать ваши денежки и на сей раз настоятельно не рекомендую «Синонимы» Надава Лапида. Кино получило главную награду 69 Берлинале, его очень хвалил Парфёнов и велел всем смотреть. А какая-то Татьяна Шорохова сказала "хочется трахнуть" и это бессмертное высказывание поместили большими буквами на афише, прямо на носу главного героя.

Но не верьте ни наградам, ни Парфенову, ни Шороховой, кем бы она ни была. Они либо бессовестно лгут, либо наивно заблуждаются. Вам явлена очередная длинная, скучная и безыскусная блювота про то, как Европе надоели всякие эмигранты и она, бедная, уже не знает, куда от них деваться. Уж на что матушка этих мигрантов принимает чуть ли не голых, целует в попку, одевает в багрец и золото, выдает пачку денег, а эти уроды мигранты вместо спасибо поучают матушку как жить правильно.

В принципе, так оно и происходит, но, во-первых, высказывание в лоб никогда не считалось достаточным основанием для того чтобы получать высокие награды, а во-вторых, наблюдать, как Европа познает мир, сильно надоело. В последнее время за бугром только и делают что снимают откровения про некультурных варваров. Ой, вы знаете, они не такие хорошие и пушистые, как мы думали. Ой, вы знаете, они противные.

Главный герой израильтянин Йоав эмигрирует из Израиля в Париж. В пустой квартире на передержке он идёт помыться, но попадает в ситуацию инженера Щукина. Пропадать израильтянин не намерен, он же не Щукин, поэтому довольно скоро голого Йоава спасает сострадательная юная пара. Они дают ему много классной одежды, пачку денег, и, главное, - красивое желтое пальто.

О как важна тема пальто для русской и нерусской литературы. Как часто с темой пальто связана тема преображения человека. Взять трагедию Башмачкина, маленького человека в шинели. Взять поэтессу Ксению Некрасову, мечтающую, но так и не обретшую этот предмет гардероба.

В отличие от несчастных, которым не посчастливилось влезть в пальто, Йоав в замечательной обнове, кажется, рождается заново. Уже другим человеком, и даже настоящим французом. Он "забывает" родной иврит, полностью перейдя на французский. Он забывает своих родителей. Он забывает свою родину.

К своим спасителям и пальтодарителям он поначалу испытает что-то вроде благодарности, рассказывая анекдоты из своего прошлого. Но голая натура берет свое. Вскоре Йоав гадит благодетелям на голову.

(Подробнее о невозможности подружить черную кость с белой костью смотри в фильме "Кококо" Авдотьи Смирновой).

В фильме куча несоответствий.Неправдоподобно, к примеру, что по главному герою пускают слюни и мужчины, и женщины, хотя предпосылок тому нет: Йоав похож лицом на Цукерберга, а телом - на что-то очень упитанное.

Загадочно, почему таким дураком выставили израильтянина. Все-таки не самый ужасный вариант мигрантов.

Забавный момент - полфильма герой ходит нагишом, демонстрируя свое немаленькое достоинство в профиль и анфас. Со временем и этот мощный прием перестает работать и интерес заскучавшего зрителя к кино не возвращается. Но очевидно, что обнаженка в сочетании с подаренным пальто - явный намек на российское устойчивое словосочетание "конь в пальто", в котором вместо "коня" фигурирует другое слово.

Последняя сцена фильма снята в лучших прямолинейных традициях звягинцевской "Нелюбви". Йоав ломится в двери французского благодетеля, чтобы "попрощаться". Но дверь закрыта. Наученные горьким опытом французы, спрятавшиеся по ту сторону двери, не произносят даже "это кто", чтобы не услышать очевидное.

И все-таки странно, что пальто у главного героя все-таки горчичное, а не белое.

Синонимы Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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