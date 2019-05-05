ЦСКА - Динамо 5 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата России по футболу

Столичный ЦСКА продолжает гонку за местом в Лиге Чемпионов. И для уверенного шествия на финиш сезона армейцам необходимо добыть победу в столичном дерби против "Динамо" на своем поле. В первом круге 3 ноября команды сыграли вничью 0:0 в Химках. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Динамо 5 мая 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Динамо 5 мая 2019

53 матча команды сыграли между собой. 17 побед на счету ЦСКА, 20 - у "Динамо". 16 встреч завершились вничью.

Прогнозы на матч ЦСКА - Динамо 5 мая 2019

ЦСКА - номинальный фаворит поединка против "Динамо".

Телетрансляция матча где посмотреть ЦСКА - Динамо 5 мая 2019

Трансляция матча ЦСКА - Динамо 5 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.