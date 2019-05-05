2019-05-05T12:52:49+03:00
Спорт

ЦСКА - Динамо 5 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч ЦСКА - Динамо 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 27 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграет с "Динамо".ЦСКА сыграет с "Динамо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Столичный ЦСКА продолжает гонку за местом в Лиге Чемпионов. И для уверенного шествия на финиш сезона армейцам необходимо добыть победу в столичном дерби против "Динамо" на своем поле. В первом круге 3 ноября команды сыграли вничью 0:0 в Химках. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Динамо 5 мая 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Динамо 5 мая 2019

53 матча команды сыграли между собой. 17 побед на счету ЦСКА, 20 - у "Динамо". 16 встреч завершились вничью.

Прогнозы на матч ЦСКА - Динамо 5 мая 2019

ЦСКА - номинальный фаворит поединка против "Динамо".

Телетрансляция матча где посмотреть ЦСКА - Динамо 5 мая 2019

Трансляция матча ЦСКА - Динамо 5 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.

ЦСКА - Динамо 5 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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