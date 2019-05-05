2019-05-05T17:12:19+03:00
Спорт

«Зенит» уже в Лиге чемпионов. Кто еще представит Россию в еврокубках осенью

"КП" рассказывает про все возможные расклады итогов футбольного сезона в России [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Зенитовцы за три тура до окончания первенства страны выиграли «золото» и попали сразу в групповой этап Лиги чемпионовЗенитовцы за три тура до окончания первенства страны выиграли «золото» и попали сразу в групповой этап Лиги чемпионовФото: Instagram.com
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Футболисты из Санкт-Петербурга за три тура до окончания первенства страны выиграли «золото» и попали сразу в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь борьба в нашем чемпионате пойдет за второе и третье места, которые тоже дают пропуск в главный клубный турнир Европы.

Но между вторым и третьем местом есть большая разница. Ведь серебряный призер ЧР тоже попадает в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. А бронзовый еще должен будет пройти два квалификационных раунда. Но такого, чтобы в основном турнире ЛЧ играли сразу российские команды, еще не случалось...

Зато, третий призер ЧР, если проиграет в квалификации ЛЧ, точно попадает в Лигу Европы. Причем не важно - будет этой 3-й отборочный раунд, или 4-й, который еще называется плей-офф.

Болельщики празднуют победу «Зенита».

Что касается Лиги Европы, то туда напрямую в первую очередь попадает обладатель Кубка России. И если его выиграет первая из трех команд (а это может быть «Локомотив»), то эта путевка достанется 4-й команде. Оставшимся двум клубам придется пробиваться туда через квалификационные барьеры.

Словом, при лучших раскладах в этом сезоне в еврокубках у нас могут играть шесть команд - по три в ЛЧ и ЛЕ. При худшем - к сентябрю у нас останется по два представителя в каждом турнире.

Тысячи болельщиков встретили «Зенит» в Пулково.

КСТАТИ

Стадион «Зенита» на Крестовском острове уже принимал турниры высшего уровня - здесь проходили игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Лиги Европы. И вот в сентябре на этой арене наконец-то пройдут и матчи Лиги чемпионов. Руководство клуба уже заявило, что команда хочет, как минимум, выйти из группы и продолжить выступления в Лиге чемпионов будущей весной на стадии плей-офф.

А еще стадион заявлял, что готов в 2021 году принять у себя финал Лиги чемпионов.

Как «Зениту» сообщили о чемпионстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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