"Нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается"

Работу Владимира Путина на посту президента России оценили не только на родине, но и за рубежом. Бельгийское издание "EU Reporter" провозгласило ни больше, ни меньше как "Новую эру Путина". В своей статье журналист Джеймс Уилсон пытается подвести итоги года, прошедшего с инаугурации Путина, и приходит к выводу, что несмотря на давление Запада глава государства "пользуется таким высоким уровнем доверия и уважения, которого трудно достичь политику".

"Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости россиян. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся не только с отвращением и страхом, но и с долей уважения" - пишет Уилсон.

Более того, сам тон статьи редок для западного журналиста. Бельгийский корреспондент признает, что "Путин умен и прекрасно осознает, что для завоевания народной любви мало «острого пера и меча». Подлинно историческая личность и уважаемый лидер нации должен осуществлять значительные перемены в жизни страны. Именно поэтому в первый день своего четвертого срока он издал указ о национальных целях и стратегических задачах, направленных на развитие Российской Федерации до 2024 года".

"EU Reporter" считает, что эти начатые девять национальных проектов должны привести к "устойчивому росту численности населения, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, становлению России одной из пяти крупнейших экономик мира", но предполагает, эти цели будет трудно осуществить, если санкционное давление сохранится.

Уилсон затрагивает даже такую непростую тему - как Крым и строительство моста через Керченский пролив. Правда, он почему-то считает, что это "стало прелюдией к будущему успеху Путина в этом регионе".

А вслед за Крымским мостом Россия взялась и за другие мегапроекты - например, по добыче и сжижению газа на полуострове Ямал к северу от Северного полярного круга.

"Несмотря на тяжелое внешнее давление, Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют" - пишет "EU Reporter". - "Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление. Он сделал это, не прибегая к популистским мерам и одновременно обеспечивая макроэкономическую стабильность и стабильный курс рубля. Все вышесказанное можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвертого президентского срока".

Газета отмечает и успехи в безопасности России, и ее готовность идти на диалог с любыми партнерами.

- Нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается, - завершает материал Уилсон, и тут с ним невозможно спорить.