Какой увидят Москву участники воздушного парада над Красной площадью 2019: фоторепортаж с борта вертолета
Авиация из Кубинки приняла участие в репетиции Парада победы над Москвой.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня состоялась генеральная репетиция воздушного парадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Воздушный парад над Красной площадью – одна из самых красивых и запоминающихся частей Парада Победы. Воздушный парад, к сожалению, может и не состояться по погодным условиям. Так было в 2017 году. Низкие дождевые тучи висели над Красной площадью. И воздушную часть парада отменили. Наша авиация летать-то может в любую погоду, но над Красной площадью логично не рисковать.
Воздушный парад над Красной площадью – одна из самых красивых и запоминающихся частей Парада ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Полеты в зависимости от рода авиации выполняются совсем низко, на высоте от 200 до 550 метров. Сегодня состоялась генеральная репетиция воздушного парада экипажей ВКС на Красной площади. Над Москвой пролетели боевые и транспортные вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-24, Ми-28Н.
Экипажи готовятся к вылетуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД и А-50У. Дальнюю авиацию представляли Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, Ил-78. Среди оперативно-тактической авиации можно было увидеть Су-25, Су-24М, Миг-29СМТ, Миг-29, Миг-31, Су-34, Су-30СМ, Су-35С. Как всегда, завершили проход авиации шестерка штурмовиков Су-25, ракетами раскрасившие небо в цвета российского триколора. В воздушном параде приняли участие девять военных аэродромов страны, расположенных в европейской части. Примерно в ста километрах от Красной площади самолеты слетаются на западе и выстраиваются в очередь. Собравшись, летят на парад. Расчет ведется на секунды. Никто не может опоздать или прилететь раньше.
Сначала вылетают самолетыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На подмосковном аэродроме в Кубинке стартовали истребители и вертолеты. Примерно в 10.30 поднялись вертолеты. Ваш корреспондент был на борту Ми-8АМТШ. Несколько этих вертолетов сопровождали самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26. На таком я еще не летал. Что бросилось в глаза – у него входные двери с двух сторон борта. Обычно – одна дверь. Иллюминаторы у нас закрыты, и приходится снимать через стекло. С левого борта летит основная группа. Эффектный снимок получился на фоне стадиона «Динамо». И вот мы на Красной площади. Наземный парад уже завершен. Сама площадь пуста. Но тысячи зрителей с трибун смотрят на нас.
Тяжелые вертолеты Ми-26Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кремль утопает в зелени и цветах. Отличная погода помогает насладиться этим прекрасным видом на центр Москвы с высоты птичьего полета.
Вертолет не трясет. Мне есть с чем сравнить.
В 2017 году на репетиции я снимал с самолета-заправщика Ил-78. Он летел и имитировал заправку самого мощного нашего стратегического бомбардировщика Ту-160, или, как его еще ласково называют, «белый лебедь».
Ту-160, или, как его еще ласково называют, «белый лебедь»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мы летели на высоте примерно 500 метров. Турбулентность зашкаливала из-за близости земли. Меня бросало от одной стенки к другой и от пола до потолка. Чудом тогда удалось сделать снимок «белого лебедя», летящего над Красной площадью.
На подлете к МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Итак, ждем хорошую погоду 9 мая, чтобы насладиться зрелищем воздушного парада.
Родное ПодмосковьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На горизонте показалась МоскваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вид из иллюминатораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Подлетели к окраинам столицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Над рекой МосквойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стадион "Динамо"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Московский ипподромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Над Тверской улицейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Над центром столицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Красная площадьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU