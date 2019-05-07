Какой увидят Москву участники воздушного парада над Красной площадью 2019: фоторепортаж с борта вертолета

Сегодня состоялась генеральная репетиция воздушного парадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушный парад над Красной площадью – одна из самых красивых и запоминающихся частей Парада Победы. Воздушный парад, к сожалению, может и не состояться по погодным условиям. Так было в 2017 году. Низкие дождевые тучи висели над Красной площадью. И воздушную часть парада отменили. Наша авиация летать-то может в любую погоду, но над Красной площадью логично не рисковать.

Воздушный парад над Красной площадью – одна из самых красивых и запоминающихся частей Парада ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полеты в зависимости от рода авиации выполняются совсем низко, на высоте от 200 до 550 метров. Сегодня состоялась генеральная репетиция воздушного парада экипажей ВКС на Красной площади. Над Москвой пролетели боевые и транспортные вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-24, Ми-28Н.

Экипажи готовятся к вылетуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД и А-50У. Дальнюю авиацию представляли Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, Ил-78. Среди оперативно-тактической авиации можно было увидеть Су-25, Су-24М, Миг-29СМТ, Миг-29, Миг-31, Су-34, Су-30СМ, Су-35С. Как всегда, завершили проход авиации шестерка штурмовиков Су-25, ракетами раскрасившие небо в цвета российского триколора. В воздушном параде приняли участие девять военных аэродромов страны, расположенных в европейской части. Примерно в ста километрах от Красной площади самолеты слетаются на западе и выстраиваются в очередь. Собравшись, летят на парад. Расчет ведется на секунды. Никто не может опоздать или прилететь раньше.

Сначала вылетают самолетыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подмосковном аэродроме в Кубинке стартовали истребители и вертолеты. Примерно в 10.30 поднялись вертолеты. Ваш корреспондент был на борту Ми-8АМТШ. Несколько этих вертолетов сопровождали самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26. На таком я еще не летал. Что бросилось в глаза – у него входные двери с двух сторон борта. Обычно – одна дверь. Иллюминаторы у нас закрыты, и приходится снимать через стекло. С левого борта летит основная группа. Эффектный снимок получился на фоне стадиона «Динамо». И вот мы на Красной площади. Наземный парад уже завершен. Сама площадь пуста. Но тысячи зрителей с трибун смотрят на нас.

Тяжелые вертолеты Ми-26Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль утопает в зелени и цветах. Отличная погода помогает насладиться этим прекрасным видом на центр Москвы с высоты птичьего полета.

Вертолет не трясет. Мне есть с чем сравнить.

В 2017 году на репетиции я снимал с самолета-заправщика Ил-78. Он летел и имитировал заправку самого мощного нашего стратегического бомбардировщика Ту-160, или, как его еще ласково называют, «белый лебедь».

Ту-160, или, как его еще ласково называют, «белый лебедь»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы летели на высоте примерно 500 метров. Турбулентность зашкаливала из-за близости земли. Меня бросало от одной стенки к другой и от пола до потолка. Чудом тогда удалось сделать снимок «белого лебедя», летящего над Красной площадью.

На подлете к МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итак, ждем хорошую погоду 9 мая, чтобы насладиться зрелищем воздушного парада.

Родное ПодмосковьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На горизонте показалась МоскваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вид из иллюминатораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подлетели к окраинам столицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над рекой МосквойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стадион "Динамо"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский ипподромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Тверской улицейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над центром столицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН