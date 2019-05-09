Россия обгонит Германию по экономическому развитию в 2023 году

Премьер Дмитрий Медведев подписал документ под названием «Единый план по достижению целей развития Российской Федерации до 2024 года». В нем собраны основные задачи и показатели на ближайшую пятилетку, за выполнение которых будут спрашивать с чиновников всех уровней.

Еще ранее были определены 9 национальных целей развития России. Теперь же план достижения каждой из них расписан более подробно. Итак, что конкретно предлагает правительство.

ЖИЗНИ - ДА, СМЕРТИ - НЕТ

Цели: 1) Устойчивый естественный прирост населения и 2) Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

Что нужно сделать для решения демографических проблем, все знают: снизить смертность и повысить рождаемость. А вот как этого добиться – вопрос куда более сложный. Особенно учитывая снижение числа молодых женщин детородного возраста (последствия 90-х).

Стимулировать рождаемость государство планирует различными выплатами семьям: от материнского капитала (эта программа будет продлена и после 2021 года) до ежемесячных пособий на первого ребенка. Кроме того, молодым родителям будут помогать при трудоустройстве и приобретении жилья.

Для снижения смертности поставлена задача выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях. Через 5 лет медики будут сообщать каждому участнику программы медицинского страхования о том, как и где он может пройти полный профилактический осмотр. Также будут дополнительно оснащены больницы, будет развернута борьба со смертностью от ДТП и других внешних причин. Наконец, массовую поддержку обещают здоровому образу жизни. К слову, Владимир Путин уже дал распоряжение ввести налоговый вычет за занятия спортом.

При всем этом на рост населения чиновники планируют выйти лишь через 5 лет, да и то – на символический.

Если в 2018 году население России сократилось на 224 тысячи человек, то в 2021 году убыль должна составить 91 тысячу человек, а в 2024-м – будет прирост на 1 тысячу человек.

Ожидаемая продолжительность жизни в России составит: 2018 – 72,9 лет; 2021 – 74,8; 2024 – 78.

В РОССИИ КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ - БЕДНЫЙ

Цели: 3) Устойчивый рост реальных доходов граждан и 4) Снижение в 2 раза уровня бедности в России.

После четырех лет падения реальных доходов граждан (заработки с поправкой на инфляцию) в 2018 году этот процесс удалось остановить (рост +0,1%), утверждает Росстат. Чтобы в дальнейшем благосостояние людей постоянно росло правительство предлагает:

- каждый год корректировать минимальный размер оплаты труда (он должен быть не ниже прожиточного минимума за 2 квартал предыдущего года);

- каждый год увеличивать пенсии выше инфляции;

- индексировать социальные выплаты;

- помогать в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам и старшему поколению.

Бедными в России официально считаются люди, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума. В 2018 году таких было 12,9% от общей численности. В 2021 году этот показатель должен упасть до 10,2%, а в 2024-м – до 6,6%.

В первую очередь меры поддержки планируют направить на матерей с детьми и жителей небольших городков и сел – именно в этих категориях очень много бедных. Кроме того, будет создана единая система сведений о населении. Данные из разных источников помогут властям точно определить семьи, которые бедствуют. А то бывает так, что на бумаге человек безработный и не имеет никакого дохода, а в реальной жизни – ездит на дорогой иномарке и путешествует по заграницам.

НОВАЯ КВАРТИРА ЗА 10 ЛЕТ

Цель: 5) Каждый год 5 млн семей должны улучшать свои жилищные условия.

По статистике всего в России чуть более 50 млн домохозяйств (семей и одиночек), то есть по чиновным планам почти каждый десятый житель страны должен переезжать в более просторное и комфортное жилье ежегодно. С небольшой натяжкой можно переформулировать: каждый житель страны должен менять квартиру на лучшую раз в 10 лет.

Первым пунктом для выполнения этой цели записана снижение ставок по ипотеке до 8%. Составители плана отмечают, что в прошлом снижение процентов по жилищным кредитам с 12% до 10% увеличило в полтора раза число семей, которые могли себе позволить приобрести новое жилье.

Остальные меры касаются поддержки строительной отрасли (от введения в оборот неиспользуемых земельных участков до подключения инженерной инфраструктуры) и продления уже известных программ (капремонт, расселение аварийного жилья, помощь обманутым дольщикам).

В ОЖИДАНИИ НАУЧНОГО ПРОРЫВА

Цель: 6) 50% организаций в России должны внедрять технологические инновации.

Сейчас современные разработки используют лишь 16% от российских компаний. В помощь технологическому развитию страны будут введены налоговые стимулы, отечественные ноу-хау будут иметь преимущество в крупных инвестпроектах, в регионах будут созданы научно-технические центры, а ученым обещана самая передовая инфраструктура для исследований.

ПЕРЕХОДИМ НА ОБЛАЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Цель: 7) Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и соцсфере.

Согласно международному исследованию, лишь каждый четвертый россиянин обладает цифровыми навыками (работа в виртуальной, электронной среде), отвечающим запросам времени.

Затраты на развитие цифровой экономики будут в 2024 году увеличены втрое по сравнению с 2017 годом. Это включает в себя подготовку большого числа квалифицированных специалистов и вложения в инфраструктуру. А именно: сплошное подключение больниц, школ, пожарных и военных частей к Интернету, создание сетей нового поколения 5G, создание системы центров обработки данных, единой облачной платформы, единой электронной картографической основы, Национальной системы управления данными и системы спутниковой связи «Экспресс-РВ» и другое.

В КОНКУРЕНТАХ - НЕМЦЫ И ИНДОНЕЗИЙЦЫ

Цели: 8) Вхождение России в пятерку ведущих экономик мира и 9) Увеличение экспорта российской продукции, особенно в аграрном и обрабатывающем секторе.

Для оценки места российской экономики в мире берется рейтинг стран по ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (то есть с поправкой на уровень внутренних цен). Сейчас в этом списке Россия занимает 6-е место (по номинальному ВВП – 11 место, по ВВП на душу населения – 60-е).

Впереди нас – Германия, сзади – наступает на пятки Индонезия. Стратеги правительства рассчитали, что для того, чтобы догнать немцев, российская экономика должна расти не менее 3% в год. Проблема в том, что этого пока никак не происходит. Например, в 2019-м году по прогнозам Минэкономразвития ожидается плановое снижение темпов роста ВВП с 2,3% до 1,3%. Но нацпроекты должны запустить экономический «мотор» страны, и уже по итогам 2021 года рост ожидается 3,1%. А Германию мы должны настигнуть в 2023 году.

Основные задачи на этом пути – повышение инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, рост производительности труда (модернизация производств, бережливая система труда, снижение административных барьеров) и повышение качества занятости (в том числе привлечение высококвалифицированных мигрантов).