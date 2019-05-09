Губернатор Дмитрий Азаров: «День Победы - самый дорогой сердцу праздник для каждой российской семьи»

Самара стала одним из 30 городов России, встретивших День Победы военным парадом: 9 мая по улицам областного центра торжественным строем прошли пешие колонные и боевая техника. Самарцы увидели самые современные образцы отечественного вооружения — от грозных «Искандеров» до систем залпового огня «Град». Затем военная техника уступила место шествию «Бессмертного полка». Песни военных лет, каша из полевой кухни, цветы, улыбки — в 74-ю годовщину Победы самарцы вспоминали родных и близких, не вернувшихся с войны, поздравляли ветеранов и желали друг другу мирного неба над головой.

Самарцы увидели самые современные образцы отечественного вооружения — от грозных «Искандеров» до систем залпового огня «Град». Фото предоставлено пресс-службой администрации Самарской области.

Парад стартовал в 10 утра на площади имени В.В.Куйбышева, где 79 лет назад прошел первый исторический парад – тогда его участники отправились прямо на фронт. С Днем Победы самарцев поздравил губернатор области Дмитрий Азаров, напомнив о том, какой ценой она далась нашей стране:

- День Победы - это самый священный, самый дорогой сердцу праздник для каждой российской семьи, для всех и каждого из нас. И чем дальше уходит от нас во времени дата 9 мая 1945 года, тем яснее мы понимаем величие бессмертного подвига, который совершил наш народ в ту страшную войну, тем острее чувствуем ту непомерную цену, которую нам пришлось заплатить за долгожданную, выстраданную победу в Великой Отечественной. Вся страна от мала до велика отдавала последние силы ради победы над врагом, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - День Победы – это праздник нашего единства, символ нашей любви к Отечеству. Это то, что вдохновляет нас сегодня напряженно трудиться, строить лучшую жизнь ради благополучия, процветания и величия России. Вечная память павшим героям, слава нашим ветеранам, героям-победителям.

Земляков с праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото предоставлено пресс-службой администрации Самарской области.

Жители региона наблюдали за парадом в режиме реального времени: трансляция шла на больших экранах, установленных в городах и селах Самарской области. Кроме того, прямую трансляцию парада в Самаре вел федеральный канал «Россия-24».

В торжественном параде приняли участие 27 парадных расчета — более 2 тысяч человек. Фото предоставлено пресс-службой администрации Самарской области.

В торжественном марше приняли участие 27 парадных расчета — более 2 тысяч человек, воинские части Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств. Мощь и силу российской армии продемонстрировали более 40 образцов военной техники: танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер», самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А.

Мощь и силу российской армии продемонстрировали более 40 образцов военной техники. Фото предоставлено пресс-службой администрации Самарской области.

Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией, гвардии генерал-майор, Герой России Андрей Колотовкин поблагодарил ветеранов за их подвиг и призвал помнить о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны.

Шествие «Бессмертного полка» - это всегда комок в горле и слезы на глазах. С портретами своих близких-фронтовиков, не вернувшихся с войны, по улицам города прошли 48 тысяч жителей Самарской области. Во время прохождения колонны «Бессмертного полка» было организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве, где россиян поздравил с праздником президент Владимир Путин.

Тысячи горожан собрались на площади имени В.В.Куйбышева, где начался военный парад. Фото предоставлено пресс-службой администрации Самарской области.

В этот день самарцев ждали выставка военной техники, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы и угощение из полевой кухни. Кульминацией праздника стал концерт «Дорогами войны на улицы Победы». Его название не случайно — именами героев Великой Отечественной войны названы 14 улиц Самары. 9 мая горожане вспоминали их подвиги — почти все павшие, чьими именами названы улицы областного центра, стали Героями Советского союза.