2019-05-09T19:27:24+03:00
Общество

Юнус-Бек Евкуров: Вместе со своими пятерыми ребятишками я нес в «Бессмертном полку» портрет моего дяди-фронтовика

Об этом генерал-майор, Герой России, глава Ингушетии рассказал обозревателю Александру Гамову на Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Юнус-Бек Евкуров и его пятеро детей во время акции «Бессмертный полк». Фото: пресс-служба главы Ингушетии.Юнус-Бек Евкуров и его пятеро детей во время акции «Бессмертный полк». Фото: пресс-служба главы Ингушетии.
Изменить размер текста:

- ...Товарищ генерал, здравия желаю! На связи - "Комсомолка", фронтовая газета.

- Привет! С Днём Победы.

- А вы сейчас в генеральской форме?

- Нет, в гражданке.

- А почему на этот раз - не в военной? Потому что не поехали на парад в Москву? Решили провести праздник в родной Ингушетии...

- Нет, я каждый год 9 мая - в Ингушетии, мы здесь и парад проводим, и "Бессмертный полк". Хожу в гражданке, как положено. А на юбилей - да, надеваю парадную форму.

- То есть, в следующем году - на 75-летии Победы - будете в парадной. А Золотая Звезда Героя сейчас с вами, Юнус-Бек Баматгиреевич?

- Да. Это - обязательно. Она должна быть при любой форме.

- И, как и прежде, вы - с портретом своего дяди Ахмеда Евкурова.

- Конечно, он был кавалеристом, погиб под Одессой. Успел побывать только в двух атаках.

А в "Бессмертном полку" прошли вместе со мной все мои дети, все пятеро.

- Как здорово! Скажите, в этом году как с численностью в "Бессмертном полку"? Или это -.не совсем тактичный вопрос?

- В этом году людей у нас пришло - на порядок больше.

- Серьезно? А чем это объяснить?

- Ну, потому что с каждым годом в ряды этого уникального полка вливаются все новые и новые люди - которые раньше эти шествия, в силу каких-то причин, не наблюдали, но выросли в семьях фронтовиков. Или - вот внуки ветеранов тоже приходят.

А потом - молва же потом идёт по всей республике, от села к селу... И многие уже к 9 мая начинают заранее готовиться. Портреты своих родственников готовят, форму...

Бессмертный полк в Магасе. Фото: пресс-служба главы Ингушетии.

Бессмертный полк в Магасе. Фото: пресс-служба главы Ингушетии.

- А чем еще отличается нынешний "Бессмертный полк" от предыдущих таких же акций?

- В этом году, вообще, было очень много детишек в форме, причём - это форма военных лет. Люди видят, во что одевают в такой день детей, потом друг другу это передаётся... Конечно, это такая хорошая цепная реакция. В хорошем смысле слова.

- А вот то, что вы навещаете семьи ветеранов - это тоже новая традиция?

- Да, это традиция- навещать ветеранов. Но - нет, не новая. Мы всегда стараемся к ветеранам обязательно заезжать, благодарить их. И не только в праздники - дай Бог им здоровья.

- Вы как - подарки им привозите? Или - просто чай пили...

- Нет, сегодня у нас пост, поэтому чай мы не пили. А так, конечно, - и подарки. Вот нынче каждому из ветеранов один из наших депутатов вручил две тысячи долларов. Плюс - по 50 тысяч рублей от министерства соцразвития республики и нашей администрации. И ещё была материальная поддержка. Ну, так - хорошая, конечно, сумма...

- Но - дело, конечно, не только в деньгах, но и - во внимании.

- Сегодня - в этот великий день - в первую очередь, хочу поздравить наших ветеранов - войны и труда, которые вместе ковали эту Великую Победу. И, конечно, хочется пожелать всем ветеранам здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Вечная память тем, кто не дожил до Победы.

...И пусть дети и внуки будут достойны подвигов своих отцов и дедов, старших поколений нашей великой страны.

После парада глава Ингушетии проведал ветеранов Великой Отечественной. Фото: пресс-служба главы Ингушетии.

После парада глава Ингушетии проведал ветеранов Великой Отечественной. Фото: пресс-служба главы Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
При падении деревьев из-за ветра в Москве пострадали люди
Около 700 тысяч человек присоединились к "Бессмертному полку" в Москве
Путин тепло поздравил свою учительницу с Днем Победы на приеме в Кремле
В Британии сравнивший с шимпанзе сына Меган Маркл и принца Гарри ведущий был уволен
В Москве произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей
Глава МВФ обсудила с Зеленским дальнейшее сотрудничество Киева и фонда
Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в уникальном проекте «Дорога памяти»
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
МВД Украины открыло пять уголовных дел против участников акций в День Победы
Появилось видео шествия "Бессмертного полка" в Москве с высоты птичьего полета
Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Сына Трампа вновь вызвали на допрос в комитет Сената США по разведке
Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева
Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев
Президент Сербии поздравил российский народ с Днём Победы
Путин об отмене авиапарада в Москве: безопасность летчиков прежде всего
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
В самолете произошло задымление при посадке в шведском Гетеборге