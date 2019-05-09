Юнус-Бек Евкуров: Вместе со своими пятерыми ребятишками я нес в «Бессмертном полку» портрет моего дяди-фронтовика

- ...Товарищ генерал, здравия желаю! На связи - "Комсомолка", фронтовая газета.

- Привет! С Днём Победы.

- А вы сейчас в генеральской форме?

- Нет, в гражданке.

- А почему на этот раз - не в военной? Потому что не поехали на парад в Москву? Решили провести праздник в родной Ингушетии...

- Нет, я каждый год 9 мая - в Ингушетии, мы здесь и парад проводим, и "Бессмертный полк". Хожу в гражданке, как положено. А на юбилей - да, надеваю парадную форму.

- То есть, в следующем году - на 75-летии Победы - будете в парадной. А Золотая Звезда Героя сейчас с вами, Юнус-Бек Баматгиреевич?

- Да. Это - обязательно. Она должна быть при любой форме.

- И, как и прежде, вы - с портретом своего дяди Ахмеда Евкурова.

- Конечно, он был кавалеристом, погиб под Одессой. Успел побывать только в двух атаках.

А в "Бессмертном полку" прошли вместе со мной все мои дети, все пятеро.

- Как здорово! Скажите, в этом году как с численностью в "Бессмертном полку"? Или это -.не совсем тактичный вопрос?

- В этом году людей у нас пришло - на порядок больше.

- Серьезно? А чем это объяснить?

- Ну, потому что с каждым годом в ряды этого уникального полка вливаются все новые и новые люди - которые раньше эти шествия, в силу каких-то причин, не наблюдали, но выросли в семьях фронтовиков. Или - вот внуки ветеранов тоже приходят.

А потом - молва же потом идёт по всей республике, от села к селу... И многие уже к 9 мая начинают заранее готовиться. Портреты своих родственников готовят, форму...

Бессмертный полк в Магасе. Фото: пресс-служба главы Ингушетии.

- А чем еще отличается нынешний "Бессмертный полк" от предыдущих таких же акций?

- В этом году, вообще, было очень много детишек в форме, причём - это форма военных лет. Люди видят, во что одевают в такой день детей, потом друг другу это передаётся... Конечно, это такая хорошая цепная реакция. В хорошем смысле слова.

- А вот то, что вы навещаете семьи ветеранов - это тоже новая традиция?

- Да, это традиция- навещать ветеранов. Но - нет, не новая. Мы всегда стараемся к ветеранам обязательно заезжать, благодарить их. И не только в праздники - дай Бог им здоровья.

- Вы как - подарки им привозите? Или - просто чай пили...

- Нет, сегодня у нас пост, поэтому чай мы не пили. А так, конечно, - и подарки. Вот нынче каждому из ветеранов один из наших депутатов вручил две тысячи долларов. Плюс - по 50 тысяч рублей от министерства соцразвития республики и нашей администрации. И ещё была материальная поддержка. Ну, так - хорошая, конечно, сумма...

- Но - дело, конечно, не только в деньгах, но и - во внимании.

- Сегодня - в этот великий день - в первую очередь, хочу поздравить наших ветеранов - войны и труда, которые вместе ковали эту Великую Победу. И, конечно, хочется пожелать всем ветеранам здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Вечная память тем, кто не дожил до Победы.

...И пусть дети и внуки будут достойны подвигов своих отцов и дедов, старших поколений нашей великой страны.