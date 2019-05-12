"Монако" Александра Головина проиграл 0:1 "Ниму" и приблизился к зоне вылета из французской Лиги 1

Футболисты "Монако" проиграли матч 36 тура чемпионата Франции клубу "Ним" в гостях со счетом 0:1. Эта игра была крайне важна для команды Александра Головина в плане борьбы за выживание в чемпионате Франции.

Уже на 9-й минуте матча форвард "Нима" Рено Рипар забил гол в ворота гостей и до конца поединка этот мяч остался единственным в игре. Российский полузащитник "Монако" Александр Головины сыграл на поле весь матч и получил желтую карточку.

После этой игры группа фанатов "Монако" попыталась прорваться на поле, чтобы "поговорить" с футболистами. Однако эта попытка не увенчалась успехом - их остановили охранники, а игроки ушли оперативно в раздевалку.

- К счастью, все еще в наших руках. Несомненно мы должны вернуться на победную тропу. Что касается болельщиков, то это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает «Монако». У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию и делать это нужно вместе, - заявил после матча главный тренер "Монако" Леонарду Жардим.

"Монако" после этого поражения продолжил находиться на 17 месте в турнирной таблице Лиги 1. У команды 33 очка и он лишь по дополнительным показателям опережает "Кан", который находится в зоне вылета, но имеет столько же баллов.