2019-05-12T07:44:33+03:00
Спорт

"Монако" Александра Головина проиграл 0:1 "Ниму" и приблизился к зоне вылета из французской Лиги 1

"Монегаски" могут покинуть напрямую элитный дивизион
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Головин отыграл весь матч за "Монако".Александр Головин отыграл весь матч за "Монако".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футболисты "Монако" проиграли матч 36 тура чемпионата Франции клубу "Ним" в гостях со счетом 0:1. Эта игра была крайне важна для команды Александра Головина в плане борьбы за выживание в чемпионате Франции.

Уже на 9-й минуте матча форвард "Нима" Рено Рипар забил гол в ворота гостей и до конца поединка этот мяч остался единственным в игре. Российский полузащитник "Монако" Александр Головины сыграл на поле весь матч и получил желтую карточку.

После этой игры группа фанатов "Монако" попыталась прорваться на поле, чтобы "поговорить" с футболистами. Однако эта попытка не увенчалась успехом - их остановили охранники, а игроки ушли оперативно в раздевалку.

- К счастью, все еще в наших руках. Несомненно мы должны вернуться на победную тропу. Что касается болельщиков, то это нормально, что они недовольны. Среди нас нет довольных ситуацией. Это настоящее испытание для тех, кто поддерживает «Монако». У нас осталось два матча, чтобы спасти ситуацию и делать это нужно вместе, - заявил после матча главный тренер "Монако" Леонарду Жардим.

"Монако" после этого поражения продолжил находиться на 17 месте в турнирной таблице Лиги 1. У команды 33 очка и он лишь по дополнительным показателям опережает "Кан", который находится в зоне вылета, но имеет столько же баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прощание с Сергеем Доренко не состоится 12 мая на Троекуровском кладбище
В Москве мошенники под видом сотрудников пожарной охраны ограбили 85-летнего пенсионера
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
В Подмосковье по подозрению в убийстве задержан Борис Годунов
Стали известны имена погибших при взрыве газа в Ростовской области
Фракция Порошенко в Раде обвинила Москву в дискриминации коренных народов России
Погода в Москве на 12 мая 2019 года: местами небольшой дождь
Жертвами взрыва газа в Ростовской области стали два человека
Польский генерал заявил, что Варшаве нужно улучшать отношения с Россией
Американский историк рассказал, как и зачем США шпионили на парадах Победы в Москве
Депутаты Госдумы 14 мая обсудят с банкирами снижение ипотечной ставки до 8%
Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре