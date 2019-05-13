В ООН представили плавучие города, которым не страшны глобальное потепление и цунами

Идея о жизни человека в океане не новая: вспомните “Капитана Немо” и “Человека-амфибию”, фильм “Водный мир” и сериал “Корабль”. Фантасты и создатели антиутопий переселяли своих героев в моря не от хорошей жизни на земле. И это их объединяет с авторами проекта Oceanix.

А разница в том, что Oceanix – уже не фантазия. Проект плавучего города недавно был представлен в ООН. В штаб-квартире организации в Нью-Йорке прошел круглый стол, посвященный исключительно этой идее – впервые ее обсуждали на столь высоком междунаролном уровне. Конкретный же проект разработала компания Oceanix, занимающаяся инновациями для строительства на воде, и специалисты Массачусетского технологического института, одного из авторитетнейших университетов мира. В общем, все серьезно.

ЗАЧЕМ ОТРЫВАТЬСЯ ОТ БЕРЕГА?

Зачем вообще жить в океане? Да, это, наверное, романтично. Каждое утро – завтрак с видом на море, куда бы ни выходили окна. Но не ради романтики затеян проект Oceanix City. А для того, чтобы приспособить растущие города к последствиям глобального потепления.

По разным прогнозам, к 2030 году 60% обитателей Земли будут жить в городах, к 2050-му году – почти 70%. Многие крупные города находятся на побережьях – в том числе 15 мегаполисов с населением больше 10 миллионов человек. А значит, им так или иначе угрожает подъем уровня Мирового океана – одно из главных и очевидных последствий глобального потепления. По прогнозам климатологов, к 2050 году эта проблема коснется 90% приморских городов. Среди них Венеция и Нью-Йорк, Сингапур и Амстердам...

А еще цунами, ураганы и тайфуны. Все эти экстремальные погодные напасти случаются все чаще. И бед в городах творят куда больше, чем в лесах и пустынях.

Идея как раз в том, чтобы создать поселения, которым все это будет не страшно.

- Нам нужны города для людей, а не для машин, - резонно считает первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. - Плавучие города могут стать одним из способов приспособиться к рискам, связанным с климатическими изменениями, от подъема уровня Мирового океана до частых штормов.

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ, ЖИЛЫЕ МАССИВЫ...

Плавучий город Oceanix City – это такой паззл, состоящий из шестигранных модулей. Каждый рассчитан примерно на 300 жителей. Шестигранники соединяются один с другим, опять же по 6 штук, и общее население океанского города может достигать 10 тысяч человек. Не мегаполис, прямо скажем. Как Суздаль, например, или Тотьма, Каргополь, Кола – все эти исторические российские города как раз похожего размера.

Плавучий город Oceanix City – это такой паззл, состоящий из шестигранных модулей. Фото: oceanix.org

Плавучая конструкция сделана из дерева и бамбука. Как же экология? Раньше на корабли и избы еса рубили, теперь на плавучие города будем? Нормально, парируют авторы проекты: лес – возобновляемый ресурс, а бамбук вообще растет очень быстро. Зато жить в океанских “избушках” будет уютно. Собирают каждый модуль на земле, потом буксируют в море. Город держится на якорях на одном месте, не пускается в свободное плавание. А при необходимости его можно очень быстро передвинуть: например, если идет мощный ураган.

Дома планируют строить невысокие, по 4 – 7 этажей – такие конструкции явно устойчивее на воде, чем небоскребы. Кроме жилья, в проекте есть культурные центры, магазины, открытые бассейны (кому еще воды мало) и прочие общественные здания.

Города-острова способны выдерживать ураганы вплоть до 5-й, наивысшей, категории, обещают конструкторы. Как и землетрясения. От цунами же их страхует расположение в отдалении от берега и на достаточно большой глубине.

СОЛНЦЕ, ВЕТЕР И ТЕПЛИЦЫ

Плавучие города будут сами себя обеспечивать энергией и едой. С электричеством в общем-то все понятно: солнечные панели на крышах домов и всех других поверхностях, плюс ветряные электростанции.

Плавучая конструкция сделана из дерева и бамбука.Фото: oceanix.org

Мусор и грязная вода полностью перерабатываются. Никакого вреда для окружающей среды: ноль отходов, ноль выбросов парниковых газов. Такая вот экологическая утопия. Но, кстати, большие круизные лайнеры и сейчас с успехом перерабатывают отходы и очищают воду. А пассажиров на них не меньше, чем жителей в плавучем городе будущего.

Овощи, фрукты и зелень растут в оранжереях и теплицах. Причем спроектированы они так, что сады-огороды одновременно играют роль парков, где гуляют жители. На каждом острове предусмотрены 3 тысячи квадратных метров таких зеленых пространств “два в одном”. А часть теплиц спрятаны в корпусах “островов”.

Под водой, на искусственных рифах и на специальных фермах выращивают устриц, мидий, гребешков и другие морепродукты. Вопрос “А как же мясо?” остается открытым. Впрочем, плавучие города собираются строить не посреди океанов, а рядом с побережьями. Так что полная автономия им понадобится только в самом крайнем случае. А так – можно завозить любые продукты и товары. Явно ведь не будут жители бамбуковых коттеджей сами себе кроить джинсы и собирать смартфоны.

Овощи, фрукты и зелень растут в оранжереях и теплицах. Фото: oceanix.org

КТО ТАМ БУДЕТ ЖИТЬ

Собственно, вообще нет цели оторваться от большой земли. Как и создать закрытую коммуну экологических хиппи, сбежавших в море от суеты и грязи больших городов. И уж тем более речь не идет о том, что всем дружно перебраться с суши в океан:

- Мы ни в коем случае не хотим сказать, что все человечество в будущем станет жить в плавучих городах. Это не проект “водного мира”, а просто один из возможных вариантов городской среды, - объясняет Бьярке Ингельс, основатель датской архитектурной студии BIG, разработавшей коцепт Oceanix City.

Идея чем-то напоминает проект коттеджного поселка для обеспеченных и озабоченных экологией товарищей. Но Марк Колинс Чен, один из основателей компании Oceanix, уверяет: плавучие города не привилегия для богатых, жизнь там будет по карману всем желающим. Что ж, посмотрим. Хотя все же вряд ли их построят ради того, чтобы переселить в уютные безопасные дома обитателей бедных кварталом Бангкока или Куала-Лумпура. И не факт, что плавучие города вообще не окажутся слишком дорогой, хоть и красивой игрушкой.

А про Таиланд с Малайзией я не зря вспомнила. Проект рассчитан на тропические и субтропические моря. Перенаселенных мегаполисов в Азии множество. Райские курортные острова могут стать первыми жертвами подъема уровня Мирового океана. Так что там нужнее. В качестве тестовых площадок для плавучих городов эксперты называют Гонконг (и акваторию рядом с ним), а также Нью-Йорк и Бостон. Демо-модуль Oceanix собираются поставить как раз в Нью-Йорке.

Технически построить плавучее жилье не проблема, напоминает Марк Коллинс: в Нидерландах, например, таких домов уже и сейчас много. Дело только в масштабе. И в психологии: все-таки большинству людей хочется иметь твержую почву под ногами.

ПОДХОДИТ ЛИ ДЛЯ РОССИИ?

По большому счету, для России идея плавучих городов не так уж актуальна. Точнее, для нас это не вопрос выживания. Потому как земли много. При желании построить экологический оазис место ему найдется.

Опять же климат у нас явно не тропический. Да, можно поставить несколько бамбуковых модулей на якорь рядом с Сочи – скорее как гламурный отель, новинку сезона. Или во Владивостоке. Но в Баренцевом и Карском морях плавучие города представить сложно, на отопление и антиобледенение точно никакой “чистой” энергии не хватит, а бамбук не выдержит натиска льдин.

А вот купить или снять квартиру в Oceanix – другое дело. На это у нас наверняка найдутся желающие. Потому как и правда ведь красиво: дача в океане!