Собчак, Глоба и Хромченко учат жизни за деньги: что и почем продают «люди из телевизора»

Ведущие и звезды ТВ нашли себе неплохую подработку - они проводят мастер-классы, встречи с народом, где делятся опытом и знаниями. Гонорары телеэкспертов за такие встречи зависят от наполняемости зала и уровня персоны. Средний звездный гонорар за встречу - 500 тыс. руб. - 1 млн.руб. Мы узнали о чем и почем для народа рассказывают этой весной люди из телевизора.

Ужин с гороскопом и астрологом

Тамара Глоба.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Астролог Тамара Глоба раздавала советы в передаче «Давай поженимся!», а теперь раз в месяц собирает народ на «астрологический эвент». К примеру, в мае встреча называется «День рождения Тельца». Именинникам дарят подарки, гости получают астропрогнозы для всех знаков Зодиака на ближайший период. Будут астрологические игры и гадания, а также ужин от шеф-повара и концерт. Вы не поверите, но всем, кто приходит дают рекомендации по цветам одежды. Так Тельцам рекомендуют выбирать: «все оттенки розового, бодро, цвет травы и свежей зелени, а также пастельные тона и цветные весенне-летние тона». Именинникам обязательно наряжаться в цвета Тельца. Вот такой вот «гороскоп»!

Стоимость билетов: 15000 руб.

«Модный приговор» в тренде

Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

Популярный проект «Модный приговор» меняет гардероб и снабжает «стильными знаниями» телезрителей. Мастер-классы проводят не только главные звезды проекта Эвелина Хромченко и Александр Васильев, но и те, кто остается за кадром. Продюсер «Модного Приговора» Елена Мареева собирает народ, чтобы поговорить на следующие темы: «5 женских образов, которые покорили весь мир», «Зрительный обман или всё о визуальной коррекции фигуры». За три часа специалист и теорию расскажет, и советы раздаст.

Хромченко вещает о трендах, выборе стиля и модных инвестициях в гардероб. Васильев - об истории моде, ну и о трендах.

Стоимость билетов: от 2450 руб.

Дерзкая Собчак учит взрывать мозг

Ксения Собчак.

Этой весной телеведущая колесила по регионам. В Санкт-Петербурге Собчак собрала 14 тысяч человек на выступление «Как построить успешный бренд?» В Красноярске зал был меньше, а вот рекламировали мастер-класс «мощно»: Собчак назвали «персоной гением», «самой дерзкой и живучей», «иконой успеха». Обещали, что Ксюша научит: как стать популярным, знаменитым и успешным человеком, как взорвать мозг, секретам PR и «черного PR», рекламы и личного брендинга. И заодно другим секрета «успешного личного бренда». На выступления Собчак покупают билеты в основном женщины от тридцати и старше.

Стоимость билетов: 1200 - 6000 руб.

Чувство юмора продается

Елена Борщева.

Экс-участница телепроекта «Comedy Woman» Елена Борщева не первый год собирает народ, чтобы провести тренинг-игру «Как развить в себе чувство юмора». Борщева учит, как с помощью шутки и юмора выходить из конфликтных ситуаций, справляться со стрессом, ну и вообще уместно «рожать» экспромты.

Стоимость билетов: 2500 руб.

Интеллект от знатока

Максим Поташев (справа) за столом знатоков.

А вот этот мастер-класс занимательный, познавательный и очень любопытный. Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев дает мастер-класс по развитию интеллекта и мышления. Три часа один звезда «Что? Где? Когда?» учит решать нестандартные творческие задачи, генерировать идеи, развивать память, оценивать широту кругозора, умение мыслить, интуицию... Поташев будет учить стимулировать мышление и расскажет много интересного.

Стоимость билетов: 2500 руб.