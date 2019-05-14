2019-05-14T14:29:44+03:00
Спорт

37 футболистов вошли в расширенный состав сборной России на игры против Кипра и Сан-Марино

Окончательный список будет опубликован на следующей неделе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Николай Комличенко попал в расширенный список сборной России по футболу.Николай Комличенко попал в расширенный список сборной России по футболу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лучший бомбардир чемпионата Чехии прошедшего сезона Николай Комличенко из клуба "Млада-Болеслав" попал в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020. Список из 37 игроков оглашен пресс-службой сборной России во вторник, 14 мая.

В списке игроков, которые могут быть вызваны на игры против Сан-Марино и Кипра, немало новых имен. Среди них помимо Колмиченко - Алексей Сутормин из ФК "Оренбург", Иван Обляков из ЦСКА, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов из "Арсенала".

Полный список тех футболистов, которые точно будут готовиться к июньским играм, будет опубликован на следующей неделе. А начиная с 30 мая команда под началом Станислава Черчесова соберется в Новогорске.

Матч против Сан-Марино пройдет в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" 8 июня и начнется в 19:30 по московскому времени. А вот поединок с Кипром - спустя 3 дня 11 июня в 21:45 в Нижнем Новгороде.

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Вратари: Александр БеленовУфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Нидерланды), Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр ГоловинМонако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада Болеслав» Чехия), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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