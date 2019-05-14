Регионам под строительство жилья и социальных объектов передали свыше 150 га федеральных земель

Свыше 150 га федеральных земель поступят в распоряжение регионов по решению Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Заседание комиссии прошло 14 мая под председательством зампреда правительства Виталия Мутко. Всего будет передано 57 участков – они поступят на баланс 57 регионов.

Земельные участки будут использованы под строительство жилья, социальных объектов и развития инфраструктуры. Так, в Вологодской и Саратовской областях площадки помогут решить проблему дольщиков. В Челябинской области и в Магнитогорске участки пойдут под расселение жителей, в Кировской области – для строительства жилья для многодетных семей. В Новосибирской области на бывших федеральных землях разобьют парк, а в Челябинской области построят объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, а также социальные объекты.

- Развитие городской среды невозможно без создания качественной социальной инфраструктуры. Мы приняли решение выделить земельные участки в том числе для этих целей, - подчеркнул Виталий Мутко. - В Новосибирске появятся новый детский сад и парк, в Казани – современный медицинский центр, в Москве – детский досуговый центр, социальные объекты будут построены для жителей Кемерово, Подмосковья и других регионов. Кроме того, для строительства и реализации проектов развития территорий необходимо создание качественной инженерной инфраструктуры. Это также учитывается при передаче регионам федеральных земель.

На заседании также была одобрена передача ДОМ.РФ агентских полномочий по более чем 26 земельным участкам площадью свыше 25 га в семи регионах. Участки расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Саратовской, Московской, Томской, Новосибирской областях, Краснодарском и Хабаровском краях. Четыре из этих участков будут переданы под жилищное строительство, остальные – для развития инфраструктуры и благоустройства, реконструкции культурных достопримечательностей.