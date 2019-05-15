Открытие медиков: усерднее учишься — быстрее стареешь

За процесс познания и самосовершенствования люди платят ускоренным старением. К такому выводу пришли ученые Университета Мичигана (University of Michigan), обследовав 250 выпускников-врачей, из числа обучавшихся в интернатуре - так называемых интернов, образ которых нам знаком из популярного сериала, идущего время от времени на российском телевидении.

Исследователи, ведомые неврологом и психиатром Сриджаном Сеном (Srijan Sen, M.D., Ph.D., the U-M neuroscientist and psychiatrist) работали в рамках проекта Intern Health Study - измеряли интернам теломеры. Определяли их длину до начала обучения и по завершению. Как они уверяют, догадались проделать подобное первыми в мире. Тут и выяснилось: теломеры резко укоротились после пройденного курса.

Интенсивная учебы укорачивает теломеры.

Теломеры — это концевые участки хромосом. Они защищают ДНК от повреждений во время деления клеток. Но при этом становятся короче с каждым делением. Принято даже считать, что неуклонное уменьшение этих генетических структур сопутствует старению и приводит, в итоге, к смерти, которая наступает, когда длина «кончиков» становится критически малой.

Теломеры интернов, усердно впитывавших знания, укорачивались с аномальной скоростью - будто бы те старели в 6 раз быстрее обычного. И чем интенсивнее и продолжительней были учебные занятия, тем быстрее интерны теряли «кончики» своих теломер. Горе от ума, что называется.

Никто, конечно, не умер от внезапно нахлынувшей старости. Но сам феномен удивил. О чем медики сообщили в журнале Biological Psychiatry. И предположили, что ускоренное старение — как минимум клеточное — может вызвать не только слишком усердная учеба, но и непомерно напряженная работа. Особенно с авралами и сопутствующими им стрессами.

К сожалению, исследователи не сообщили или не выяснили, возвращаются ли теломеры в норму хотя бы частично на отдыхе. И выводов о том, что учиться и работать вредно, у них нет. Но они, похоже, напрашиваются. Просто очевидно, что перенапрягаться и в том и в другом не следует. Особенно в зрелом возрасте.

Устал? Лучше отдохни на всякий случай. Вдруг поможет.

Известно, что чудо-кончики отрастают в космосе. Но это — совсем другая история, подробности которой можно узнать, прочитав Космос меняет людей генетически