Гарик Харламов: Я - лучший друг человека!

Одну из главных ролей в картине озвучил резидент Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов. В интервью «Комсомолке» он рассказал, чем его собака похожа на Батрутдинова, почему ему нравятся злодеи и чего он больше себе не позволяет.

«Я - лучший друг человека»

- Как видно из названия, речь в мультике идет о наших четвероногих друзьях. А у вас дома есть звери?

- Собаки у меня всю жизнь. Сейчас уже третье поколение. Патрик и Брюс. Один - фокстерьер, второй - басенджи. Это, кстати, одна из древнейших пород, ее история насчитывает пять тысяч лет. Они не лают, а в Древнем Египте были фаворитами фараонов. Кстати, Брюс очень похож на Батруху (Тимур Батрутдинов. - Ред.): у него такие же морщины на лице.

- Прозвище Бульдог как-то связано с собаками?

- Да, ведь я - лучший друг человека. А вообще оно появилось спонтанно во времена моей работы в передаче «Три обезьяны», где я должен был играть роль злого ведущего, вечно гавкающего на гостей. Там у одного из продюсеров и родилась идея Бульдога. Сначала прозвище мне не понравилось, но со временем оно перекочевало в Comedy Club и прилипло ко мне окончательно. Пришлось привыкнуть. Принять. Смириться и другие синонимы.

- А ваши близкие с собаками ладят?

- Конечно, ведь иначе им бы давно пришлось съехать... Брюс вообще как игрушка: все его крутят-вертят в разные стороны, а ему хоть бы что.

- Собаки бедокурят?

- Постоянно, с утра до ночи. Брюс научился открывать все двери лапой - даже входную. Если не закрыть ее на замок, то он убегает и носится по всей округе. Мелкий тоже постоянно требует внимания.

На этот раз действие мультфильма происходит в ветеринарной клинике. Фото: Кадр из фильма

- Помните своего первого пса?

- Кокер-спаниель Дэнис. Прожил он с нами 12 лет. Сначала я долгое время думал, что никого больше не заведу, но потом почувствовал: чего-то не хватает. Ежедневной чистки одежды от шерсти в том числе.

- А коты?

- Вот с котами как-то не пошло. Это не мое. Они сами по себе, а с собакой поговорить можно. Посмотреть футбол. Придумать новые миниатюры. Заказать пиццу.

- Вы хотели бы кого-нибудь завести дома из диких животных? Спрашиваю потому, что ваш персонаж в мультике хочет украсть амурского тигра.

- Однажды обезьяну хотел! Шимпанзе.

Русский злодей стал французом

- У вас есть любимые мультфильмы из современных?

- Все части «Шрэка», «Зверополис» классный.

- Расскажите про персонажа, которого вы сейчас озвучиваете. В кинокомпании мне рассказали, что вам очень симпатичен этот герой.

- Он откровенный злодей. Таких героев я нечасто озвучиваю, а они мне нравятся, потому что они самые яркие и характерные в любом фильме. А чего стоит их демонический смех! Плюс запоминаются они всегда лучше. Вспомнить того же Ганнибала Лектера, Джокера... Мне в целом нравится озвучка: ты наделяешь своим голосом персонажа, который совершенно на тебя не похож. И вообще нарисован и не существует! Круто же.

Самое интересное, что в американском варианте мой герой - русский. Его зовут Сергей. А у нас мы сделали его французом. И получается, что в той версии он говорит на «рунглише», а у нас - по-русски с французским колоритом, со всеми «мон ами» и «же мапель». И характер мы ему немного поменяли, добавили эмоций. Короче, хватит читать этот текст, идите уже в кино!

Трейлер мультфильма Тайная жизнь домашних животных 2 .

В ТЕМУ

Смешит только Фаина Раневская

- А как вы относитесь к женскому юмору?

- Если честно, не могу воспринимать его как телевизионный продукт. Если девушка шутит в кругу друзей и знакомых, это, безусловно, добавляет ей шарма. Но я не очень понимаю юмор, который женщины доносят со сцены. Когда они шутят ниже пояса, мне трудно это воспринимать. Хотя сам юмор ниже пояса меня смешит. Но это мое очень субъективное мнение! Кого оно вообще интересует? Даже меня не очень.

- Вас после таких слов сейчас дамы-коллеги не порвут?

- Конечно, и у женщин бывают удачные шутки. Но пока единственная актриса, которая всегда доводит меня до истерики от смеха, это Фаина Раневская.

О ЮМОРЕ

Шалтай-Болтай с жизненным опытом

- Вы давно занимаетесь юмором. Не подводили промежуточные итоги своего творческого пути?

- Мне в этом плане очень удобно: если я хочу вспомнить, каким был 10 или 20 лет назад, сажусь и смотрю, все есть на видео. Что изменилось за эти годы? Если еще 7 - 8 лет назад я был Шалтаем-Болтаем, то сейчас я все тот же Шалтай-Болтай, но с бОльшим жизненным опытом. И весом. Хотя какие-то вещи с годами перестал себе позволять...

- Неужели матом перестали шутить?

- Ну, мат - это уже часть работы! Из песни слов не выкинешь. Мы же не просто лепим плохие слова в одну кучу, а с их помощью показываем реальность. Если, например, муж вернется с работы и застукает жену с соседом, он же не скажет: «Доколе, неверная! Я вызываю полицию!» Он скажет иначе. Вот и мы стараемся быть ближе к настоящей жизни.

- А Роскомнадзор, незримо висящий над душой, не смущает?

- Нас он не очень волнует. В Comedy Club на ТНТ мы делаем то, что в первую очередь смешно нам. Если это не коррелирует с представлениями кого-то сверху, это отдельный разговор, но главным образом мы опираемся на свои ощущения.

- Пересматриваете старые выпуски Comedy Club для вдохновения?

- Шоу существует уже шестнадцатый год, и за это время оно столько раз «мутировало». Начиналось с одним набором людей, продолжалось с другим... Настоящий круговорот комиков, в который не затянуло только меня и Волю. Остальные уже заняты своими делами: кто поет, кто фильмы снимает. Юмор тоже меняется в соответствии с жизнью, ведь мы же отталкиваемся от повседневности. Я пересматриваю прошлые выпуски, но не из-за ностальгии, а по техническим причинам - чтобы не повторяться. Мы и новости все смотрим, чтобы быть в теме. Это то, чего не хватает многим юмористическим проектам на телевидении: следить за тем, что людям интересно сейчас.

- С кем дружите в Comedy Club?

- Со многими - и с Демисом (Карибидисом), и с Батрухой (Тимуром Батрутдиновым). Мы столько лет вместе, что не дружить уже невозможно. Это в театре можно ненавидеть друг друга и играть Ромео и Джульетту. А мы занимаемся юмором - у нас все по-другому.

- Все в восторге от вашего тандема с Батрутдиновым и шоу «ХБ», хотя вышло всего два сезона с большим перерывом. Будут ли у вас еще совместные проекты?

- «ХБ-3» мы пока не планировали, потому что делали его скорее для себя, плюс он достаточно тяжелый и дорогой в производстве. Есть и другие проекты. Например, фильм про Эдуарда Сурового, который мы скоро закончим монтировать, и уже осенью вы его увидите. Возможно. Больше ничего не скажу. Так же обычно заканчивают ответы про планы на будущее?

- Почему вы с Тимуром стали реже вместе выступать?

- В свое время я был большим поклонником Карцева и Ильченко. Рос в то время, когда Жванецкий писал им тексты. Сколько они показали миниатюр? Десять - пятнадцать. Мы с Батрухой давно пробили этот потолок. Недавно решили посчитать, сколько показали за эти годы. Когда дошли до тысячи, сбились. Мы и сейчас вместе выступаем на сцене Comedy, просто немного ушли от формы «только вдвоем». Плюс мы (рекламная вставка) вместе выпускаем «Ошуительное хоу» на YouTube, так что он всегда будет моим Б.