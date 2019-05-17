Как провести пикник: Май - время шашлыков

1. Чтобы сохранить скоропортящиеся продукты, налейте в воздушные шарики примерно по стакану воды, заморозьте их и используйте для охлаждения продуктов внутри сумки-холодильника. Удобно пользоваться именно шарами, потому что цена им копейки, а после того как лед растает, можно отдать их детям для развлечения.

2. Соблюдать гигиену нужно и на природе. Но кусок мыла тащить с собой неудобно. Из небольшого обмылка дома нарежьте мыльные кубики с гранью около 1 см. Получатся индивидуальные кусочки, каждый из которых смылится во время помывки и о хранении мокрых брусочков не придется беспокоиться. Храните мыльную нарезку в сухом пакете.

3. Обычные бахилы (а лучше строительные, продающиеся в хозмагах - они прочнее) подойдут, если вы собираетесь задержаться на природе до позднего вечера или идете с ночевкой. Выпавшая роса не промочит ноги, если вы поверх летней обуви натянете целлофановую защиту. А вернувшись к цивилизации, бахилы можно снять.

4. Даже если взяли с собой достаточно мыла, прихватите и санайзер - спиртовое средство для дезинфекции рук. Оно поможет обработать небольшие ссадинки, зудящие укусы насекомых. А также может послужить жидкостью для розжига.

5. Развели огонь, ждете углей, чтобы жарить шашлык? Это, пожалуй, самая томительная часть пикника. Уже и выпить хочется, а закуски все нет. Но можно взять с собой из дома «завертышей» из лаваша с любимой начинкой и на весело занявшемся огоньке просто разогреть эту закуску. Мой любимый рецепт - конвертики из тонкого лаваша с натертым сулугуни, смешанным с укропом или кинзой. В начинку можно вбить одно яйцо. Выложите готовые «завертыши» на решетку для гриля и слегка поджарьте на огне, чтобы сыр расплавился, а яйцо схватилось. И можно подавать к столу!

6. Для растопки пригодятся стружки. А где их взять? Сделайте сами с помощью обычной точилки для карандашей. Поточите подходящую по размеру ветку - стружка получится тончайшая. Вспыхнет мгновенно.

7. Если душа просит танцев, а колонки у телефона слабоваты, поставьте его в пустую банку - звук усилится.

8. Возвращаясь с пикника, пройдитесь по одежде и открытым частям тела липким валиком для чистки одежды. Притаившиеся в складках насекомые, а возможно, и клещи, не успевшие присосаться, приклеятся к валику.

9. Из воздушных шаров можно сделать ландшафтные светильники. Возьмите обычный шарик, засуньте в него светящиеся браслетики или палочки - такого добра теперь полно в магазинах. Вечером надуйте шары и привяжите их к кустам, деревьям. Когда стемнеет, они будут выглядеть очень эффектно. Кстати, в магазинах фиксированных цен продаются такие шары со светодиодами внутри, можно воспользоваться готовым решением.

Фото: Оксана КАЛЬНИНА

10. Пластиковые или бумажные стаканчики - находка для пикника. Но их легко сдувает малейшим дуновением ветерка. А держать постоянно в руках неудобно. Возьмите пустую коробку из-под сока (наверняка ведь уже освободилась хотя бы одна), положите ее плашмя, ножом сделайте надрезы крест-накрест, так чтобы части можно было загнуть, а в образовавшиеся отверстия получилось вставить стаканы. Теперь они не разлетятся!