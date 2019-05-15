Жмот – самый верный муж!

И снова спасибо, друзья, за письма. Наконец-то господа мужчины активизировались, обеспечив меня пищей для размышлений на несколько выпусков вперед.

Например, оригинальную версию мужской прижимистости на первых свиданиях высказал читатель, который представился Жмотом.

«Каждый выбирает по своему вкусу. И поведению. Если человек не любит бурные веселья в ресторанах, не хочет платить за полузнакомых женщин, то он не будет выбирать в жены тех, за кого обязательно надо платить!

Поэтому женщины должны знать: если они хотят мужа, который не будет водить других женщин в ресторан после свадьбы, то им нужно смотреть на таких мужчин, которые и ДО свадьбы не платят за женщин. Вообще. НЕ бывает так, что до свадьбы она единственная и за нее мужчина платит на первом свидании, а на других не обращает внимания. Такие случаи бывают, но очень редко.

Хотите мужа, не платящего за других женщин, - ищите жмота. Выбираете нежмота – будьте готовы, что и в семейной жизни он будет «танцевать» других женщин. Однажды мы с женой как-то поехали в Венецию. Как только мы появились на площади Святого Марка, к нам тут же бросились всякие «благородные сеньоры», стремящиеся одарить мою жену цветами. Конечно же, они говорили, что цветы совершенно бесплатны, ибо жена прекрасна (тут я с ними согласен). Сначала мы просили просто отойти назойливых сеньоров, но они были неумолимы в своем желании дать жене цветы. Я два раза их честно предупредил, что если возьму цветок, то никаких денег после этого все равно не будет. Они настаивали, что всё бесплатно. Я взял. После этого они стали просить евро, т.к. цветок был для такой прекрасной женщины. На это я им резонно заметил, что держу свое слово и денег они не увидят. Жена тихонько посмеивалась. Через 5 минут они отлипли и больше к нам не подходили, хотя других, как мы заметили, продолжали терроризировать. До сих пор улыбаемся с женой, когда вспоминаем. Ищите жмотов, и будет вам счастье в семейной жизни!»

Почитала я это коммюнике Жмота и думаю: а чего я все время соглашаюсь или возражаю - голословно? Бросаюсь там каких-то писателей приводить в пример… Единичных и нерепрезентативных.

У нас в стране есть ряд соцопросов, отражающих достоверную картину гендерной жизни народа.

Так вот, согласно одному из свежих исследований ВЦИОМ, мужья и жены в России занимаются обеспечением семьи совместно – 61% людей в этом признались. Причем оплату счетов берут на себя 33% мужчин, 31% женщин. И 34% отстегивают на коммуналку (и всякое такое) совместно. Любопытно: мужчины считают, что жена должна вносить в домашний бюджет треть – 32%. Тем временем жены сообщили, что вносят 44%. То есть, немногим меньше половины.

О чем это все говорит? О том, что щедрый-богатый муж современной россиянке особо не требуется. Еще один опрос того же ВЦИОМа гласит прямо: нам нужны честные, надежные и порядочные мужья. Чтобы куском хлеба не попрекали, пока жена в декрете «сидит».

Вы думаете, Жмот, будто самые чувствительные издержки в жизни взрослого мужчины – «рестораны с женщинами»? Серьезно?

…Покупала я тут маленькой крестнице подарок на день рожденья – конструктор на магнитиках. Дико полезный. Для мелкой моторики и вообще. Педагоги рекомендуют. Её мама говорит: «Даш, ты дорогой за 10 тысяч не бери, возьми подешевле…» И приобрела я дешевенький – за пятёру. Жмот, слышите: пять тысяч рублей – за младенческую развивалку. Да на эти бабки в Москве можно двух женщин в кафе от пуза накормить. А в Нижнем Новгороде – трех.

Так что цветы и прочая щедрость на первом свидании – это декларация о намерениях. Как ещё свою порядочность доказать-то? Объявить, что вы человек положительный и враг предрассудков? Нынче чаёк из термоса на лавочке предлагаете, а после свадьбы возьмете да и раскошелитесь на кроватку (4 тыс. рублей), две коляски (от 3000 рублей), бутылочки, подгузники, питание etc?

Или будете урезать «декретную» жену в расходах, гордясь своим моральным обликом?

Именно это пугает нас, женщин, а вовсе не «рестораны с другими женщинами». Да водите вы кого и куда угодно, если у вас после расходов на семью излишки останутся, ха-ха-ха. В конце концов, лучше есть торт с друзьями, чем г… в одиночку.

А что вы думаете, дорогие читатели? Продолжаю принимать рассказы о неудачных свиданиях – да и вообще обо всём. Мне действительно интересны ваши мысли, чувства, истории. И я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.