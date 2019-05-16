2019-05-16T18:42:46+03:00
Общество

Индийская бизнес-миссия посетила Владивостокский торговый порт и приморскую Территорию опережающего развития

Индия сейчас входит в ТОР-3 стран с самым большим объемом перевалки грузовых контейнеров в порту
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Во Владивостокском морском торговом порту сегодня побывала бизнес-миссия из Индии.Во Владивостокском морском торговом порту сегодня побывала бизнес-миссия из Индии.
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Во Владивостокском морском торговом порту (ВТМП) сегодня побывала бизнес-миссия из Индии. В большую иностранную делегацию вошли представители компаний из самых разных отраслей - добыча золота, энергетика, логистика, производство бриллиантов и чая, торговля, маркетинг, строительство, консалтинг.

Стоит отметить, что на текущий момент Индия входит в тройку стран с самым большим объёмом перевалки грузовых контейнеров (вместе с Китаем и Южной Кореей) и продолжает наращивать обороты.

«Основу индийского импорта в структуре грузопотока составляют – текстиль и предметы одежды, чай, сухофрукты, виноград, мясные продукты», - сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Кстати, именно АНО АПИ вместе Конфедерации индийской промышленности и администрацией региона выступили организаторами визита индийским бизнесменов в российское Приморье.

Гостям продемонстрировали возможности ВМТП - по грузоперевозке и суточной обработке вагонов. По итогам 2018 года порт достиг максимальных цифр за всю свою историю - за 12 месяцев через него прошло 10,4 млн. тонн различных грузов (сразу +39% по сравнению с 2017 годом). Стабильно растет и скорость суточной обработки вагонов, сейчас она достигла 527 единиц в сутки. Раньше в ВМТП работали лишь 4 рельсовых крана, занятых на погрузке. В 2018 году в эксплуатацию ввели 2 новых крана, в 2020-м будут запущены ещё пять.

Следующая точка в маршруте бизнес-миссии - Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Надеждинская». (Первая в Приморском крае). Она весьма востребована у потенциальных резидентов и заполнена более чем на 90%. Сейчас здесь действуют 47 резидентов. Общий объем инвестиций по подписанным соглашениям - 32,3 млрд. рублей. После выхода всех компаний, работающих на площадках ТОР, на полную мощность здесь будет создано около 4,5 тысяч рабочих мест.

- Наше Агентство готово оказывать инвесторам организационную и методологическую поддержку на всех стадиях реализации проекта: от начального замысла до запуска производства и дальнейшего сопровождения, - отметил в разговоре с индийскими предпринимателями директор инвестиционных проектов АНО АПИ Станислав Варнаков. - Мы помогаем с разработкой бизнес-планов, подготовки документов, в том числе заявок на получение статуса резидентов преференциальных режимов ТОР и свободного порта. Отдельное направление – поиск необходимых мер господдержки, привлечение соинвесторов в проект и финансовой поддержки.

Помощь резидентам, ведя проекты практически в ручном режиме - с оптимизацией сроков всевозможных рассмотрений и разрешений - оказывает Корпорация развития Дальнего Востока.

Гостям продемонстрировали возможности ВМТП - по грузоперевозке и суточной обработке вагонов.

Гостям продемонстрировали возможности ВМТП - по грузоперевозке и суточной обработке вагонов.

- Мы изучаем и берем на контроль все текущие и перспективные потребности резидентов по самому широкому спектру вопросов, включая обеспечение инфраструктурой и землей, - в свою очередь отмечает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев. - Наша задача - оптимизировать и синхронизировать все графики, обеспечить их строгое выполнение.

«В рамках визита бизнес-делегации прошла пленарная сессия «Возможности, условия и проекты для российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке России», - сообщили в пресс-службе АНО АПИ. - В мероприятии кроме представителей индийского бизнеса приняли участие порядка 40 приморских компаний».

ИСТОЧНИК KP.RU

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