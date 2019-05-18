2019-05-18T14:39:23+03:00
Спорт

Американец признался, что перед Олимпиадой 2004 обманул допинг-офицера, дабы скрыть следы наркотиков

Баскетболист Ламар Одом использовал поддельные гениталии для своей аферы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ламар Одом скрыл допинг при помощи накладных гениталий.Ламар Одом скрыл допинг при помощи накладных гениталий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завершивший свою спортивную карьеру Ламар Одом признался, что перед Олимпиадой 2004 года пошел на обман допинг-офицера. Одому нужно было скрыть тот факт, что употребляет наркотики. В те времена, как сказал сам спортсмен, он практически каждый день курил марихуану, а это - запрещенный ВАДА препарат.

И чтобы спокойно пройти допинг-тест, Одом и его тренер пошел на следующего вида "читерство":

- Мы начали искать "поддельные гениталии" и изучать различные способы обойти тестирование. После поиска мы заказали то, что нам было нужно, и это было доставлено на следующий день, - пишет портал Yahoo! Sports, оговариваясь что это признание самого Одома в личных мемуарах.

Так что к приезду допинг-офицера в дом баскетболиста, уже все было готово к тесту. В спрятанные в область паха поддельные гениталии влили мочу тренера, который не употреблял наркотиков. И стоявший в двух шагах от баскетболиста допинг-инспектор не заметил никакой подмены или же махинаций. В итоге Ламар Одом спокойно прошел допинг-тест и сыграл на Олимпиаде. Правда, на тех Играх в Афинах сборная США выступила провально для себя - они заняли только третье место после поражения в полуфинале от команды Аргентины.

Стоит отметить, что у Одома всю жизнь были проблемы с наркотиками. В октябре 2015 года его нашли в бессознантельном состоянии в публичном доме и доставили в больницу - в крови нашли следы кокаина. Ламару Одому провели две экстренные операции, сам баскетболист перенес несколько инсультов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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