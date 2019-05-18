Би-2 с оркестром «зажгли» в Крокусе

В столичном «Крокус Сити Холле» отгремели сольники Би-2 с симфоническим оркестром «Русская филармония» и дирижером Феликсом Арановским.

Соединить рок-концерт с оркестровым звучанием музыканты решили еще в 2003 году. И угадали. Концерты рокеров по-прежнему пользуются популярностью, а аншлаги им не изменяют последние 15 лет.

Кроме шикарного оркестра, украсить вечер приехали специальные гостиФото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этот раз Би-2 вместе с оркестром презентовали новую пластинку, сведение которой пройдёт грядущей зимой в легендарной лондонской студии «Abbey Road». В новый альбом парни включили композиции из «Горизонта событий» и другие хиты, которые ещё не были изданы в оркестровой аранжировке. Помимо этого, в Крокусе звучали и главные нетленки группы.

Кроме шикарного оркестра, украсить вечер приехали специальные гости: Тина Кузнецова, Manizha и Тамара Гвердцители.

Би-2 вместе с оркестром презентовали новую пластинкуФото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зал битком, танцевальный партер – тоже. Почти все песни фанаты пели с артистами. Несмотря на трехчасовое выступление, зрители требовали «бисовку». Естественно, здесь не обошлось без «полковника, которому никто не пишет» из культового и любимого всеми фильма «Брат-2». А также песен «Серебро» и «Её глаза», вызывающих не меньшее восхищение зрителей.

Завершая свой масштабный концерт хитами и соло барабанщика, Шура и Лева попрощались с московскими зрителями до своего осеннего шоу «New Best».