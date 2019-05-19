Никита Гусев: "Почему бы не играть каждый день - ты всегда в форме"

Хоккеисты сборной России одержали пятую победу на чемпионате мира в Словакии. Наши, проиграв первый период 0:1 команде Латвии, смогли решить все вопросы во второй 20-минутке и одержать победу со счетом 3:1. После окончания встречи тренеры и хоккеисты сборной России поделились эмоциями от очередного победного поединка на чемпионате.

НИКИТА ГУСЕВ: "ЧЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ МАТЧИ, ТЕМ ЛУЧШЕ"

- Матч начался рано, это в какой-то мере сказалось на игре. Могли лучше начать. Мы знали, что будут делать латвийцы, что будут играть агрессивно. Удалось реализовать большинство. Женя Дадонов хорошо поборолся, мне оставалось только попасть в пустые ворота, - говорит Гусев уже после окончания встречи с Латвией

Напряженный игровой график не является проблемой для нашей команды, - уверен Никита Гусев:

- Силы не берегли, выкладывались на сто процентов. Почему бы и не играть день за днём — ты всегда в форме, в игре. Остались только сильные соперники – это здорово. Чем интереснее матчи, тем лучше.

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ: "ТРЕТИЙ ПЕРИОД С ЛАТВИЕЙ БЫЛ ТЯЖЕЛЫМ"

- Латвийцы определённо мастеровитее, чем Италия. Об этом говорит и счёт — 3:1. Мы проделали отличную работу, довели дело до победы. Третий период выдался тяжелым, но парни молодцы — выстояли, - говорит один из лучших вратарей минувшего сезона в НХЛ.

ЧМ-2019. Андрей Василевский после матча с Латвией.

Первая заброшенная шайба в поединке - тоже не есть проблема для нынешнего состава россиян. Василевский это и подерждает:

- Они забили — мы забили. Игра идет шестьдесят минут. Нужно просто продолжать играть и придерживаться плана.

Как отметил Андрей Василевский, надежная игра защитников помогла ему:

- Когда я не успеваю, они выручают, и наоборот. Это командная работа. Что касается игры со Швейцарией завтра, то тренер скажет, кто будет стартовым вратарем. Готовимся.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: "ЛАТВИЯ ВСЕГДА БЫЛА КРЕПКОЙ КОМАНДОЙ"

Капитан сборной России на этом турнире доволен итоговым счетом поединка против команды Латвии. Наши выиграли 3:1 и Илья Ковальчук говорит:

- Главное, что выиграли. Двигаемся дальше. В большинстве создали огромное количество моментов, надо было забивать. Вратарь соперника здорово сыграл в первом периоде.

ЧМ-2019. Илья Ковальчук после матча с Латвией.

При этом, поединок против Швейцарии будет уже более серьезным:

- Завтра соперник серьёзнее, очень хорошая команда. Потратить как можно меньше сил? Такого сегодня не было. Мы понимаем, что уже скоро игры навылет. На групповом этапе нужно провести матчи как можно лучше, чтобы подойти к плей-офф в тонусе.

В то же время, сборная Латвии не показала чего-то экстраординарного в матче с Россией, уверен Илья Ковальчук:

- Латвия всегда была крепкой командой. Ничего особенного мы не увидели. Хорошо ребята трудились, шайбу ловили, пытались вывести нас из себя — это всё было ожидаемо.

ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ: "В НАЧАЛЕ ИГРЫ ОБСТУЧАЛИ МНОГО ШТАНГ"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев признался - встреча с Латвией вышла такой, какой ожидалось. Прибалты не хотели легко проигрывать нашим.

- Так и думали, что игра будет жесткая. Латвия — неуступчивый соперник, который боролся за жизнь, за попадание в плей-офф. В первом периоде мы обстучали много штанг.

ЧМ-2019. Илья Воробьев после матча с Латвией.

Судейские решения наш наставник не стал комментировать особо:

- Игра была жесткой с обеих сторон, не только с нашей. Так получилось, что под Задорова развернулся парень, а Никита оказался чуть здоровее. Но естественно, мы хотим, чтобы удалялись меньше. Этого хочет любой тренер.

При этом, Илья Воробьев не согласен с тем, что сборная России сыграла нормально лишь один период в матче - второй:

- По броскам было 15-5, было пять-шесть штанг, а вы считаете, что мы не играли? Мы считаем, что играли.

Вечером в воскресенье, 19 мая, сборная России сыграет свой шестой матч на групповом турнире. В 21:15 стартует поединок против команды Швейцарии.