Шелковые деньги, Владивосток, но 1000 и «умные» копилки: «Ночь музеев» устроили в Центробанке

Ежегодная акция в этом году пополнилась очень интересным участником. Свои двери в вечерние часы открыл Центробанк. Потому что и в ЦБ есть музей денег, куда за деньги, кстати, попасть не получится. В этом особом музее все бесплатно, но записываться на экскурсии нужно заранее, причём от организации или учебного заведения. Ведь это главный банк страны. И охрана с системой безопасности соответствующая. А в «Ночь музеев» там мог оказаться любой, кто успел вовремя зарегистрироваться. Там побывала и корреспондент «КП». Экскурсию вела сотрудница банка Ирина Левичева.

Свои двери в рамках "Ночи в музее" открыл Центробанк.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Первые монеты появились в конце X века. Чеканились из серебра и золота, так их и назвали, сребреники и златники. Чеканились они всего два десятилетия. А затем 3,5 века длился безмонетный период, когда расплачивались кусочками серебра разного веса. Шли на базар, брали подвесные весы, на одну чашечку разновес, на другую отстригали серебро. Отстригали от иностранной монеты: от арабских дирхемов, либо от динариев - это все западноевропейские монеты, весом 2,5 грамма.

Крупные платежи обслуживались серебряными слитками по 200 грамм - гривнами. Произошло от древнеславянского слова «грива» - шея. В те времена на гривну можно было купить коня для князя. Сейчас это как минимум Ламборджини, не меньше. В XII веке на два кусочка 200 грамм можно было купить имение. Почему так дорого? В России не было своего металла, его привозили. Первые рудники появились только в XVII веке. А интенсивная добыча серебра началась в начале XIX века, а золота - еще через 50 лет. Понятие «рубль» появилось в конце XIX века. Рублем называлась та же самая гривна, но немного меньшего веса.

Понятие «рубль» появилось в конце XIX века.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Эти чешуйки - копеечки 17 века. Проволочная штамповка. Нарезали проволоку и раздавливали.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Бумажные деньги появились при Екатерине I, до 1769 года деньги были металлическими. Тогда же появился и первый рубль в виде монеты. Пятак 1773 года на фото ниже весил 50 грамм. Две тысячи рублей пятаками весят 20 килограмм.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

А при Петре I создали современную монетную систему, которая просуществовала до Первой Мировой войны. Золото, затем серебро и медь ушли из обращения.

Как хранили деньги? Самый древний способ хранения - монисто. Это женское украшение. Очень удобно, монетки прикреплены, никуда не потеряются. Если у мужа не хватает денег, он отрывает и расплачивается. Тогда было не важно, есть ли дырочка в монетке, или нет, главное - вес серебра. До сих пор в башкирских деревнях женщины выходят на праздник в монисто. Монисто на фото XIXвека. Весит не меньше 5 кг. Это достояние женского рода, передается только по женской линии.

Монисто XIX века.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Если денег много, приобретали сундук. Этот с тремя уровнями защиты. Навесной замок, еще один замок с шарманкой, старинной сигнализацией, которая гремит на всю округу при провороте.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Если кто-то украдет ключ и попытается открыть сундук, услышат однозначно, поэтому в живых точно не останется. Третья степень защиты - специальные отверстия на дне, которые позволяют прикрутить сундук к полу.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Этот прообраз сейфа принадлежал староверу, о чем говорит этот символ.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

А вот так уже выглядел уже настоящий сейф XIXвека. Это собственность Центробанка еще с тех времен.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Называется засыпным, потому что внутри второй двери песок - защита от пожара, ведь в те времена дома были деревянными.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Вот так выглядели копилки. Две из них особенные. Представлена и первая сберкнижка 1841 года.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Самая «умная» в виде часов. Хитрый механизм рассчитан на то, что раз в определенный период, как правило в сутки, нужно положить монетку. Если это не сделано, часы останавливаются.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Еще одна выдавалась в Сберкассах. Но ключ оставался в банке. Когда она наполнялась, человек должен был приходить и класть деньги на сберкнижку. Неполная копилка не открывалась. И почему же этот экземпляр поломан? Не сохранилось ни одной целой копилки, потФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Копейки не всегда были металлические. Вот как выглядели бумажные.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

На территории бывшей Российской империи обращалось больше 2000 видов денежных знаков. Но их покупательная способность была ничтожна. Деньги настолько обесценились, что за 2 миллиона таких рублей можно было купить буханку хлеба.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Деньги выпускались не только бумажные. В регионах Средней Азии бумага была дефицитном, поэтому деньги были шелковыми. Деньги обесценивались и люди шили из них одеяла.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Были деньги отдельных республик бывшей Российской империи. Эти 1000 дальневосточных рублей, скорее всего, имели очень маленький номинал, вряд ли на эту купюру можно было что-то весомое купить.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

К слову о Дальнем Востоке сегодня. Недавно выпущена в обращение 2000 купюра с изображением столицы Приморского края. Илья Лагутенко со своей песней «Владивосток-2000» стал провидцем. Но этот город уже изображался на деньгах, правда иного достоинства.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

После деноминации коллекционеры гонялись за одной купюрой, которую практически никто не сохранил. Это 50 000 рублей.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА