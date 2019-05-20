Будешь хорошо учиться - пойдешь в ПТУ!

Профессионально-техническими училищами в советских школах пугали распоясавшихся подростков. И в ПТУ действительно собирались в основном те, кого школа довести до десятого класса не могла.

Мониторинг Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы) показывает: теперь колледжи - зачастую вполне осознанный и перспективный выбор семей. Правда, для этого пришлось во многом перестроить всю систему профессионального образования, первым делом «убив» те самые пугающие ПТУ.

Исследователи РАНХиГС часто проводят мониторинги развития системы общего образования. Это важно, чтобы понимать, куда мы идем и как оценивают перемены в школах, колледжах и вузах школьники и их родители.

На этот раз выясняли надежды и ожидания семей, в которых есть девятиклассники. Причем в регионах страны. Выяснилось: больше половины семей (54,6%) рассчитывают продолжить обучение своего ребенка в школе. Что тут кажется важным: почти половина учеников и их родителей не считают, что в школе нужно обязательно проучиться-промучиться все 11 лет. Понятно, что в десятый класс перейдут не 54% ребят, а больше. Просто потому, что они не выбрали еще свой жизненный путь и им проще пока посидеть за знакомой партой.

Но в то же время доля родителей, желающих, чтобы их дети продолжили обучение в колледжах, напротив, выросла. В 2018 году она составила 10,8% против 8,6% в 2017 году.

То есть семьи стали понимать - в колледже можно получить реально полезное образование, специальность и найти после обучения работу. Явно набору в эти учреждения помогает и то, что по-прежнему сохранилась возможность для выпускника колледжа поступить в вуз в обход ЕГЭ. Да еще, если по профильной специальности, сразу на второй курс бакалавриата.

Правда, особо на эту лазейку тем, кто собирается поступать в колледжи в этом году, я бы не советовал рассчитывать. Все больше разговоров о том, что пора бы и для выпускников учреждений среднего профобразования вводить Единый госэкзамен. Уже сейчас у выпускников колледжей серьезно проверяют знания по русскому языку и математике. Причем используют задания, аналогичные тем, которые попадаются школьникам на ЕГЭ.

Будет ли принято окончательное решение по ЕГЭ в колледжах, пока не понятно. В интернете я читаю жалобы преподавателей: «В колледжи поступают зачастую дети из малообеспеченных семей, и у них нет денег на репетиторов».

Но это же, согласитесь, нечестно - в колледжах тоже проходят предметы общешкольного курса, и почему по умолчанию они там преподаются хуже, чем в обычной школе?

Чуть меньше половины нынешних студентов вузов - выпускники колледжей. И им тоже нужны хорошие базовые знания, чтобы учиться в университетах.

Университет и семейный достаток

Несмотря на то, что грамотный и умелый выпускник колледжа сейчас зачастую может найти место с заработком, превышающим зарплату молодого специалиста, окончившего вуз, большинство семей (71,7%) считают, что ребенку все равно нужно получить корочку о высшем образовании. Зачем? А вот чтобы была. Цитата из исследования: «26,9% родителей полагают, что получение высшего образования не является обязательным, но его следует иметь».

Что еще важно? Попытки выровнять качество образования в деревнях, поселках и крупных городах пока не очень результативны. Просто потому, что городское население, как правило, побогаче. В городах больше выбор дополнительных занятий, выше уровень репетиторов (хотя сейчас есть очень успешные онлайн-репетиторы). Исследователи из РАНХиГС подчеркивают: чем лучше материальная обеспеченность семьи, тем больше уверенность родителей в то, что ребенку нужно продолжить обучение в старшей школе.

Замечу, что в Москве эта тенденция уже лет десять (если не больше) как не работает. Есть целая система престижных колледжей, куда по конкурсу (и он немаленький, зачастую такой же, как в крутых вузах) поступают выпускники 9-х классов. Просто здесь учат популярным и интересным профессиям и на вполне достойном уровне.

Нужно ли ехать в столицы?

Лишь 8,9% семей считают, что их детям нужно учиться в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. И это еще один забавный феномен. Когда заработал ЕГЭ, на столичные вузы обрушился вал заявлений от абитуриентов из регионов. И это тоже логично: не нужно ехать в Москву или Питер, сдавать новые экзамены. Сиди дома и жди зачисления. Процент иногородних в престижных университетах подскочил до 50.

Сейчас около трети семей (30,9%, по данным мониторинга) стремятся к тому, чтобы их дети учились в одном из лучших вузов своего региона. Еще 44,5% родителей ориентируются на любой вуз дома. То есть почти 70% выпускников школ не собираются уезжать из своей области и республики. И эти данные еще требуют изучения и осмысления. Объяснений может быть несколько. Первое: в последние годы и провинциальные вузы прибавили в качестве образования. И это объективно так: в программе топ-100 (попадание российских университетов на верхние позиции в международных рейтингах вузов) больше половины участников - вузы не московские и не питерские. Второе: развиваются федеральные и опорные вузы. На них власти возлагают большие надежды - именно мощные провинциальные университеты должны стать основой развития региона, подготовки современных кадров.

Но есть, думаю, и менее пафосное соображение - в столицах жить дорого, и далеко не каждый семья в состоянии поддержать своего отпрыска, отправившегося постигать науки в Москву или Питер.