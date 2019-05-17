Как «Атлетик Бильбао»: футбольный клуб «Ленинградец» рвется в первую лигу

Если вы хоть немного увлекаетесь футболом, или хотя бы смотрите эту игру «за компанию», то наверняка наслышаны об испанском профессиональном клубе «Атлетик Бильбао». Это один из самых титулованных клубов Испании, который восемь раз выигрывал чемпионат страны. А «фишка» его в том, что играют в команде лишь местные футболисты. Никаких приглашенных и купленных звезд!

Похожий путь выбрал для себя и футбольный клуб «Ленинградец». Команда была создана в прошлом году, а уже сейчас готовится завершить свой первый спортивный сезон. В начале июня футболистам предстоит последний матч, после которого начнется подготовка к следующему сезону. При этом «Ленинградец» успел продемонстрировать весьма впечатляющие результаты. В общем счете за сезон клуб провел 22 игры: в 10 одержал победу, 7 встреч закончились поражением нашей команды, 5 – ничьих. В итоге команда Ленинградской области занимает четвертое место в турнирной таблице третьего дивизиона.

- Клуб, который мы создали практически с нуля - состоялся, - говорит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Команду мы строим по европейскому образцу: несколько акционеров, спонсоры, базовый стадион, спортивная детская школа. А после 2020 года стадион в поселке Рощино (построен специально к Чемпионату мира по футболу, стал тренировочной площадкой для команды из Хорватии - прим. ред.) станет основной тренировочной базой клуба.

Как и в «Атлетик Бильбао», в «Ленинградце» играют местные футболисты - из Ленинградской области и Петербурга. Поэтому у команды самые активные и креативные болельщики, которые готовые сопровождать своих кумиров на всех играх. А для игроков это, поверьте, много стоит!

- Сегодня команда показывает хороший результат, но главное - сформирован костяк игроков и тренерский состав. В этом сезоне мы не смогли занять первое место из-за ошибок, которые были допущены из-за неопытности, - говорит старший тренер футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт. - Но наша цель - выход в первый дивизион - Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По крайней мере по качеству игры команда никому не уступила и готова бороться за победу через год.

Перспективы у команды неплохие: в 2019 году клуб намерен выйти в Профессиональную футбольную лигу. И у игроков «Ленинградца» есть для этого все шансы! А вот перейти на высший уровень и начать торговать футболистами клуб не планирует: самое важное - это обеспечить юным жителям Ленинградской области возможность заниматься спортом. Таланты в любом случае не пропадут: за ними пристально следят именитые российские и зарубежные клубы.

Сейчас юные жители Ленобласти могут тренироваться в детских спортивных школах в Гатчине и в Рощино - там уже занимаются несколько сотен молодых спортсменов. Филиалы планируют открыть в Кировске, Тихвине и в Кингисеппе.

- Неплохо было бы построить в Гатчине спортивную школу европейского формата, в которой будут заниматься талантливые дети из глубинки. Они будут здесь жить, учиться и тренироваться, а на каникулы смогут уезжать домой, к родителям. Ребята смогут реализовать себя, а тренерам станет проще подбирать игроков для основного состава команды, - считает председатель Совета директоров ФК «Ленинградец» Андрей Молчанов.

Александр Дрозденко идею поддержал. Планируется, что уже на следующем заседании Совета директоров клуба «Ленинградец» обсудят «дорожную карту» по строительству нового областного спортивно-образовательного учреждения. Тогда же будут обозначены четкие сроки, когда такой объект появится на территории Ленинградской области.

Акционеры "Ленинградца" нацелены создать народную профессиональную команду. Автор фото: Любовь ХОЛОПОВА

СПРАВКА

В Ленинградской области восстанавливаются районные стадионы. Так, в Гатчине стадион «Спартак» будет достроен в 2021 году. Он будет вмещать от трех до пяти тысяч болельщиков и сможет принимать матчи ФНЛ. Имя стадиона, возможно, изменится - вместо «Спартака» он станет «Ленинградцем». Продолжается ремонт и в городе Тихвин на стадионе «Кировец», где «Ленинградец» в текущем сезоне уже провел две игры. Стадион также хотят привести в соответствие с требованиями ФНЛ.