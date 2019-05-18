Загадка «красной пленки»: как самому сделать инфракрасное фото, которое потрясет воображение

Инфракрасная фотография завладела мной примерно полтора года назад. Просматривая профиль коллеги, Александра Пушина, в одной из соцсетей я обратил внимание на необычные снимки: яркие, не естественные цвета; неземные пейзажи. И хэштег - infrared. Несколько поисковых запросов обернулись часами чтения статей и большим желанием если не сделать лучше, то хотя бы - повторить.

Парк Зарядье.Фото: Иван МАКЕЕВ

Но сначала немного теории. Инфракрасное излучение было открыто англии ским астрономом Уильямом Гершелем в 1800 году. А первую фотографию в ИК-спектре опубликовал в 1910-м году физик Роберт Уильямс Вуд. По сути на снимках мы видим всего лишь физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение. Наш глаз видит световые волны в диапазоне от 380нм до 740нм. Все что меньше 380нм - является ультрафиолетовым излучением, а все что больше 740нм - инфракрасным.

ИК-излучение, в частности, хорошо отражается от обычнои травы, хвои или листьев. Поэтому на снимках эти объекты получаются светлыми. Объекты которые поглощают инфракрасное излучение: стволы деревьев, вода, земля, получаются на фотографиях темными.

Наиболее красиво это выглядит в пейзажной фотографии. Но есть и энтузиасты которые специализируются на инфракрасных портретах, архитектурной съемке.

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша») в Мурманске.Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Из истории вопроса, профессиональный фотограф Сергей Шахиджанян:

- В советское время ходила легенда: существует некая «красная пленка» которую используют не то в КГБ, не то западные шпионы; если снять на неё человека - фотография получится без одежды. Особенно заполучить такую пленку мечтали мальчишки, и пугали ей девчонок в пионерских лагерях. Но это не более чем миф, который берет свое начало от инфракрасной пленки которая действительно существовала в то время.

Подмосковный пляж. Фокус с одеждой не работает.Фото: Иван МАКЕЕВ

Как же получить инфракрасную фотографию?

Для этого нужен цифровой фотоаппарат. Опять же энтузиасты переделывают практически все: экшн-камеры, мобильные телефоны. Но лучше всего подойдет зеркальная камера. Тут и изображение будет лучше, и настроек больше. Достаточно убрать специальныи фильтр, называемыи «Hot Mirror», который находится перед матрицей и накрутить на объектив другой, инфракрасный, на объектив; ну или взять слайдовую фотопленку, сложить в несколько слоев - получится тот же самый фильтр, только дешевле чем в магазине. Готово. Можно снимать.

Мемориал "Морякам, погибшим в мирное время" в Мурманске.Фото: Иван МАКЕЕВ

Но просто все на словах. Для своих экспериментов я взял старенькую «тушку» Nikon D200 - её, в случае неудачи, было не жалко сломать. Чтобы добраться до матрицы этого фотоаппарата пришлось примерить на себе роль инженера, а заодно проштудировать несколько статей по сборке/разборке камер такого типа. Пациент операцию таки пережил, включился, и порадовал меня прекрасными «сырыми» снимками которые еще предстоит обработать. И вот тут, в фоторедакторе, начинается магия: странные розовые и красные изображения, а именно такими они получаются при съемке, обретают по мановению ползунков настроек свой настоящий вид: «неземная» растительность, драматичное небо и фантастический цвет. В итоге привычные и узнаваемые места выглядят по-новому, необычно.

Мурманск. Вид на город.Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще, читатель, не бойся экспериментировать. Новое - это всегда интересно. Не важно что: инфракрасная фотография, авиамодели, катушки Тесла, да что угодно. Мир вокруг нас удивителен и необычайно красив, нужно только оглянуться вокруг!

"Медный всадник" и Исаакиевский собор. Санкт-Петербург.Фото: Иван МАКЕЕВ

Интересно. Инфракрасную пленку упоминал в своей песне «Пародия на плохой детектив» Владимир Высоцкий:

Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,

Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -

А потом в нормальном свете представало в черном цвете

То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.

Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,

Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.

Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,

И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.

Большой дворец. Петергоф.Фото: Иван МАКЕЕВ

Самсоновский канал. Петергоф.Фото: Иван МАКЕЕВ

Петропавловская крепость.Фото: Иван МАКЕЕВ

180-мм пушка С-23. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ. Санкт-Петербург.Фото: Иван МАКЕЕВ

На берегу Финского залива.Фото: Иван МАКЕЕВ

Петергоф. Фонтаны.Фото: Иван МАКЕЕВ

Большой Новодевичий пруд. Москва.Фото: Иван МАКЕЕВ

ЖК "Голландский квартал". Подмосковье.Фото: Иван МАКЕЕВ

Березы. Подмосковье.Фото: Иван МАКЕЕВ

Фестиваль "Николин День" в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кутузовский проспект. Москва.Фото: Иван МАКЕЕВ

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной Горе. Москва.Фото: Иван МАКЕЕВ