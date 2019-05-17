2019-05-17T19:07:55+03:00
В мире

"Большинство людей спали и очень спокойно отреагировали". Русский турист увидел роды в пассажирском автобусе Барселона-Брюссель

Младенец теперь до 18 лет может ездить бесплатно
Ася ХОВАНСКАЯ
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Автобус компании Flixbus.Автобус компании Flixbus.
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Это был обычный ночной рейс автобуса компании Flixbus из Барселоны в Брюссель, но с 3.30 ночи все резко изменилось. К водителю подошел взволнованный пассажир и сообщил, что его супруга...рожает. Тот сразу позвонил в местную экстренную службу и условился ждать помощь на автомагистрали Рессон (Франция). А остальных пассажиров «обрадовал» по громкой связи.

- Большинство людей спали и очень спокойно отреагировали, просто встали и вышли из автобуса, когда он остановился на обочине, - рассказал «КП» один из пассажиров, турист из России.

Через пять минут подъехала пожарная машина, и спасатели скрылись в салоне. А еще через полчаса из автобуса вышел пожарный с младенцем на руках. Новоиспеченную маму вывели под руки и увезли в ближайшую больницу департамента Уаза.

- Что удивительно, опоздание в Брюссель по расписанию составило всего 40 минут. Все оставшееся время в пути пассажиры обсуждали удивительное событие на разных языках и гадали, как назовут новорожденную – Автобусина, мисс Фликсбус или Уаза, - вспоминает наш очевидец.

Позже французские СМИ сообщили, что девочке дали имя Зенеп. Никаких подробностей о семействе нет.

Что интересно, за шесть лет существования компания Фликсбус перевезла в Европе более 100 миллионов пассажиров по 300 тысячам направлений, но с таким случаем сервис столкнулся впервые.

В качестве приятного бонуса Зенеп получила безлимитный проездной на любые автобусные маршруты вплоть до достижения совершеннолетия.

Кстати, этим летом Фликсбус запустит первые междугородние рейсы и в России.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2014 году 24-летняя кемеровчанка родила дочку в междугороднем автобусе. Роды принимали обычные пассажирки без какого-либо медицинского образования. А скорая подоспела только спустя 10 минут после появления ребенка на свет. Местные газеты потом писали, что с девочкой и мамой все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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