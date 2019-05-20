В Санкт-Петербурге неизвестные избили и затолкали мужчину в багажник на глазах у прохожих

Инцидент произошёл 15 мая в 21.32 на парковке ТРК "Порт Находка". Внимание очевидцев привлекла "Шкода Рапид", которая заехала на парковку на большой скорости и остановилась посреди проезда.

- На парковку торгового центра, располагающегося на Тепловозной улице, въехала черная "Шкода". Из машины вышло несколько человек, которые достали из багажника мужчину. Эти люди стали избивать парня у всех на глазах. Потом к ним присоединилось еще четыре человека, которые также принялись бить незнакомца. Потом мужчины затолкали молодого человека обратно в багажник и уехали, – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709478" frameborder="0"></iframe> Затолкали человека в багажник.

Часть происходящего попала на видео. Камеры наружного видеонаблюдения засняли уже концовку инцидента. На кадрах видно, как мужчина в черной куртке тащит другого через парковку торгового центра, а потом запихивает в багажник. Перед этим нанеся несколько ударов парню по лицу и телу. Следом подходят мужчина и две женщины и тоже садятся в машину.

Теперь полиции предстоит найти владельцев черной иномарки и узнать обстоятельства происшествия. Дело странное, потому что полицейские даже не знают имени пострадавшего. Ни в одну больницу не обращался мужчина, который бы указал, что причиной прихода в больницу стало избиение по вышеуказанному адресу. На данный момент правоохранителям известен владелец автомобиля, но его пока не удалось задержать .