Наша экономика опять не хочет расти

Экономика России в первом квартале 2019 года выросла на 0,5% в годовом измерении. Такова предварительная оценка Росстата данных по ВВП (валовый внутренний продукт). Она ниже всех официальных прогнозов. Минэконом ожидал прибавку в 0,8%, Центробанк - в 1-1,5%.

И эти результаты гораздо хуже, чем показатели прошлого года. В том же первом квартале 2018 года ВВП вырос на 1,9% годовых. А в целом в 2018 году — на 2,3%, что было рекордом с 2012 года.

Более подробный расклад, из которого будет видно, какие отрасли экономики обеспечили торможение, Росстат подготовит позже — ориентировочно в июне. Но уже сейчас эксперты в качестве одной из главных причин снижения и так не слишком высоких темпов роста экономики называют слабый потребительский спрос.

-По большому счету, а с чего экономике сейчас расти? В прошлом году повышение зарплат бюджетникам обеспечило рост потребительской активности. Был чемпионат мира по футболу, он также сказался на объемах торговли и ВВП, - говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. - Вообще источников роста на фоне почти постоянно падающих реальных располагаемых доходов населения не так много. В этом году теоретически подобным источником могут стать нацпроекты, на которые выделены огромные бюджетные деньги. Но пока контракты в их рамках заключаются ни шатко ни валко. Может быть, какой-то эффект будет заметен ближе к концу года.