Путину пообещали вернуть рыбу в Волгу

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с Владимиром Путиным доложил о том, как будут спасать Волгу, Байкал и решать проблему мусора.

- В нацпроекте по экологии у нас несколько направлений, даже я бы сказал много – направлений 10–11. Как идет работа? - попросил рассказать о наиболее важных моментах президент.

- Министерство природных ресурсов и экологии приступило к реализации национального проекта «Экология», он состоит из 11 федеральных проектов, - доложил Кобылкин. - Мы делим их на пять групп: это коммунальные отходы, реформа; это вода; воздух; биоразнообразие и наилучшие доступные технологии, они красной линией у нас проходят практически через весь проект.

Как рассказал министр, по программе «Чистая страна» уже начаты работы по рекультивации 48 свалок, а всего предстоит рекультивировать 191 свалку в чертах городов до 2024 года.

- Нам предстоит построить 220 заводов по сортировке и переработке, 20 из этих заводов мы уже отобрали, идёт работа по проверке проектов, и думаю, что до конца года мы начнём финансирование, - сказал Кобылкин. - К концу года, думаю, подберём ещё около 80 заводов для того, чтобы задел сделать на следующий год.

В нацпроекте «Вода» поднимается проблема, по масштабам не уступающая мусорной.

- У нас есть великая река Волга, 60 миллионов людей, проживающих там, - напомнил министр. - Конечно, предстоит огромное количество реконструкций сооружений, в том числе канализационно-очистных. Они на 80 процентов практически находятся в состоянии, требующем реконструкции. Эта программа идёт у нас вместе с министерством строительства, и думаю, что, наверное, один из самых тяжёлых проектов. Задача сложная, но мы постараемся с ней справиться.

- Там проблемы долго накапливались, - заметил Путин. - И некоторые из них финансово очень ёмкие при решении.

- Предстоит, конечно, биоразнообразием заняться и вернуть рыбу в Волгу – ту, которая раньше была, – тоже такие проекты у нас стоят, - пообещал Кобылкин. - По озёрам нашим уникальным, по Байкалу, Вы знаете, там очень большие накопленные проблемы. Нам также предстоит Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат рекультивировать, убрать накопители шлама, они сегодня в тяжёлом состоянии, конечно, угрожают экологии Байкала. Мы уже приступили к пробной эксплуатации, подбираем технологии, думаю, что в ближайший месяц мы уже определимся с технологией и начнём рекультивацию.