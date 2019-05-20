2019-05-21T02:05:46+03:00
Политика

Президент России помиловал нескольких осужденных за уголовные преступления

В числе помилованных - женщины 1935-го и 2000-го годов рождения
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Президент России Владимир Путин своим указом помиловал нескольких осужденныхПрезидент России Владимир Путин своим указом помиловал нескольких осужденныхФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин своим указом помиловал нескольких граждан Российской Федерации, осужденных за совершенные ими уголовные преступления. Среди четверых помилованных, обратившихся к главе государства с такой просьбой, настоящая ветеран труда Гайникамал Аюпова, 1935 года рождения, нанесшая своему сожителю травмы, несовместимые с жизнью.

Женщина была в свое время награждена медалью «За освоение целинных земель», знаком «Победитель социалистического соревнования 1978 года» и званием «Ударник коммунистического труда», была ранее не судима, сама явилась с повинной и отбыла большую часть срока.

Помилованы оказались и стар, и млад: словно в противовес Аюповой помилование было подписано и Жанне Саламатиной, родившейся в 2000 году. Она была осуждена за сговор с целью сбыта наркотических веществ. Причем, этот сговор был осуществлен, когда девушка являлась еще несовершеннолетней. При принятии решения о ее участи принимались в расчет множество факторов - и положительное решение членов комиссии по вопросам помилования в Белгородской области, и совпавшая с их мнением рекомендация губернатора Белгородской области Савченко, и положительные отзывы администрации колонии, в которой Жанна отбыла часть срока (1 год и 10 месяцев), и, безусловно, возраст в момент совершения преступления, а также деятельное раскаяние и содействие следствию в раскрытии преступления.

Под помилование попал и гражданин Украины Сергей Гладкобородов, проживавший в Харькове, но совершивший преступление (кражу) в Москве. Он отбыл весь срок наказания, но просил о снятии с него судимости, поскольку намерен ухаживать за проживающей в Москве матерью, перенесшей операцию на позвоночнике и нуждающейся в уходе. Дело в том, что иностранцам с неснятой в России судимостью въезд на территорию РФ запрещен. Просьба Гладкобородова была также удовлетворена.

Наконец, четвертым среди помилованных стал гражданин России Владилен Литвинов, 1937 года рождения. Он также нанес своей супруге, с 2002 года прикованной к кровати, травмы, несовместимые с жизнью. А потом сам же явился с повинной. Как и Аюпова, Литвинов является «Ветераном труда», удостоен различных госнаград и положительно характеризуется самыми разными инстанциями, в том числе, и администрацией исправительной колонии. Кроме того, при принятии решения учитывалось то обстоятельство, что сын и дочь Литвинова простили его и поддерживали ходатайство о его помиловании после отбытия большей части назначенного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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