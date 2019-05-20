Как Найк Борзов "зажигал" в школе

В одной из своих песен Найк спел о том, что знает три слова. Ну а публика хорошо знает три его хита - "Верхом на звезде", "Лошадка" и, конечно, те самые "Три слова". Кто-то скажет, что для карьеры, стартовавшей еще в советские времена, этого маловато, с другой стороны, у иных поп-артистов, не вылезающих из "Голубых огоньков", и двух всенародно любимых песен не наберется.

Заглянув на концерт-квартирник, который по традиции собирает Евгений Маргулис, Найк не только исполнит композиции из "золотого фонда", но и расскажет, как начинал свою рок-деятельность. Она, как это часто бывает, стартовала еще в школьные годы. "Одни выпивают у подъезда, другие панк-рок играют, - рассуждал недавно артист в эфире радио «Комсомольская правда». - У нас в школе был конкурс, когда каждый класс делал какой-то музыкальный номер. А где-то за год до этого в Подольске состоялся рок-фестиваль, выступало много интересных групп со всего СССР. И мне очень понравилась группа «Цемент» из Прибалтики, у них был блюз про тундру. Говорю одноклассникам: «Чуваки, есть идея! Надо притащить из дома всякие шубы, шапки, валенки, шарфы». Я даже хотел костер на сцене разжечь — не разрешили...".

Несмотря на стремление эпатировать публику, Борзов никогда не считал себя бунтарем. "Мне кажется, рок не должен быть чисто протестным или остросоциальным, - говорит артист. - Весь рок-н-ролл изначально строился на простеньких текстах — «пойдем погуляем вечерком», «крошка, ай лав ю». Это потом, в Америке, когда началось движение хиппи, все вдруг стали "топить" за социальщину..."

НТВ, 25 мая, "Квартирник у Маргулиса", 0.20