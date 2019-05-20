В двух штатах США полностью запретили аборты

Американские демократы бьют тревогу: права и свободы миллионов женщин под угрозой. Причина тому - новые законы штатов Алабама и Миссури, запретившие аборты. Теперь прервать беременность в этих Южных штатах можно только при серьезной угрозе жизни матери. Во всех остальных случаях (включая зачатие после изнасилования) избавляться от плода запрещено. Женщин-отступниц, конечно, в тюрьму отправлять не будут, а вот «врачам-чадоубийцам» грозит до 99 лет за решеткой.

Истоки решения понятны: в обоих этих штатах у руля губернаторы-республиканцы, соратники действующего президента Дональда Трампа. Все они в гробу видели своих конкурентов из Демпартии США с их либеральными ценностями (включая и «право женщины на аборт»). Вдобавок, эти земли - так называемый «библейский пояс», где большинство населения - ревностные верующие. Например, в Алабаме протестанты составляют 63% жителей, и аборты их религия отвергает. Вот власти, так сказать, и идут навстречу народу. С оговорками, но их поддерживает и сам Трамп, который в 2020 году не сможет переизбраться на второй срок без голосов из «библейского пояса». Недавно он даже подписал отдельный указ о запрете государственного финансирования организаций, которые пропагандируют прерывание беременности.

И даже Верховный суд США, узаконивший аборты на всей территории страны еще в 1973 году, не указ. Противники случившегося, конечно, уже бросились обжаловать решения властей Алабамы и Миссури. Но большинство членов Верховного совета - сторонники Трампа. И, скорее всего, они позволят каждому региону принимать решение по столь деликатному вопросу самостоятельно.

Правда, даже в более либеральных штатах свобода сделать аборт для многих остается лишь на бумаге. Медицинское прерывание беременности в США стоит немалых денег. А врачебные услуги в США нынче стоят дорого, и «нормальная» медстраховка не по карману даже многим представителям среднего класса.

Нью-Йорк.