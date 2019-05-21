2019-05-21T14:56:08+03:00
Звезды

Дети Инны Жирковой подарили ей корону на 30-летие

Жена футболиста Юрия Жиркова рассказала, как отметила юбилей
Игорь ПОЛЯКОВ
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Инна Жиркова с мужем Юрием. Фото Натальи ТитовойИнна Жиркова с мужем Юрием. Фото Натальи Титовой
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На день рождения Инны Жирковой были приглашены около пятидесяти гостей — близкие друзья и родные, прилетевшие в северную столицу из Москвы, Калининграда и Дубая. Среди них — защитник «Зенита» Игорь Смольников с супругой Екатериной, полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Ерохин с женой Вероникой, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова, модель и ведущая Анна Городжая, супруги футболистов Лариса Павлюченко, Екатерина Широкова, Евгения Торбинская и многие другие. До места проведения торжества именинница вместе с мужем добиралась сначала на лимузине, а затем на вертолете. Столь необычный способ передвижения — подарок от вице-капитана клуба «Зенит» и близкого друга Жирковых Бранислава Ивановича.

— День рождения выдался грандиозным, гуляли несколько дней в кругу наших близких друзей и родных. Квартира превратилась в настоящую оранжерею, цветы ставить некуда, вся гостиная утопает в цветах. Хочется сказать всем огромное спасибо за этот праздник. Мои любимые детки наградили меня короной, которую в тайне от меня готовили к моему дню рождения в качестве подарка. Дима, Милана и Даниил вышли на сцену, читали стихи и поздравили меня. До слез, — призналась Инна Жиркова.

Среди подарков — уникальная красная ваза, набор эксклюзивных фужеров, картина, нарисованная маслом, с портретами всей семьи Юрия и Инны Жирковых.

Второй день празднования прошел на прогулке на яхте по Неве в кругу детей, родителей и друзей пары — это еще один подарок имениннице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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