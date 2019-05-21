Эксперты оценили работу главы Санкт-Петербурга Александра Беглова

Губернаторский пост Александр Беглов занимает без малого 8 месяцев: он назначен на смену Георгию Полтавченко 3 октября 2018 года. Он принял регион с относительно благополучной экономикой и без крупных системных проблем. Однако эксперты указывают и на вызовы, назревшие в последние годы перед северной столицей. Ключевые из них - сложности со стратегическим развитием города и, по сравнению с Москвой, недостаточное обеспечение уровня жизни по различным направлениям.

В частности, приводится мнение наблюдателей, которые отмечают, что входящий в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО центр города остается малоухоженным, а историческая застройка мешает созданию удобных и современных городских пространств. Запрос горожан на комфортную городскую среду назрел давно, но пока остается нерешенной проблемой.

Разумеется, это задача большого масштаба, но, как известно, любое большое дело складывается из мелочей. И, можно казать, что Александр Беглов ими пренебрегать не стал. Он часто выезжает на мероприятия и объекты с инспекциями, общается с жителями, рассказывая им о планах и перспективах.

У него в кабинете - экран с обращениями горожан, поступающими на его страницу во ВКонтакте. По некоторым данным, за два месяца работы страницы Смольный оказал помощь 13 тыс. граждан, которые обращались к ВРИО губернатора через соцсеть. Всего во «ВКонтакте» у Беглова около 35 тысяч подписчиков, в Instagram — больше 7 тысяч. В апреле он запустил в своих соцсетях рубрику «Беглов в движении», где публикует видеоотчеты о текущей работе и ответы на вопросы.

Уборка снега, которая каждую зиму вызывает со стороны горожан волну негатива, с подачи главы региона получила неформальный статус общегородского проекта. ВРИО губернатора вывел на уборку снега чиновников и работников бюджетных учреждений, распорядился выдать «лопату Беглова» главам районов и лично поработал ей на улице. Он устраивал внеплановые проверки и по итогам принимал кадровые решения. Должностей лишились руководитель жилищного комитета Администрации и главы нескольких петербургских районов. Он сам охарактеризовал стиль взаимодействия с чиновниками: «реагирую очень жестко: первое — предупреждение, второе — увольнение».

Общественность и СМИ восприняли такой подход неоднозначно, но Беглова запомнили.

Он же оказался последовательным, сделав в своей работе акцент на решение социальных проблем. Так, в апреле в Петербурге ввели субсидии на оплату общего имущества при капремонте, а также круглогодичный бесплатный проезд на пригородных электричках для льготников. В мае Александр Беглов предложил расширить условия присвоения статуса жителя блокадного Ленинграда, и лично выступил за сохранение ряда знаковых городских объектов, которые дороги горожанам.

Кроме того, среди его инициатив - сохранение и расширение зеленых зон, а не их застройка , за что критиковали предыдущего губернатора. Например, власти хотят создать парковую зону на набережной Малой Невы: на территории у Биржевого моста может появиться общественное пространство и арт-парк. Идею поддержали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Позитивно оценил перспективу проекта и президент, который 23 апреля приехал в Петербург с рабочим визитом. Владимир Путин не только поддержал идею создания парка, но и одобрил план Александра Беглова о начале строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Петербургском транспортном узле.

Как бы ни относились к инициативам власти горожане, но эксперты называют одним из достижений Александра Беглова готовность учитывать мнения людей при развитии города. Перед проектированием нового парка власти обещают провести опрос горожан. На сайте и в соцсетях Смольного запущен масштабный опрос жителей в рамках программы «Родной район»: гражданам предлагается стать соавторами комплексных планов развития своих районов. Заполнить опросные листы также можно в любом петербургском МФЦ.

По примеру своего московского коллеги Сергея Собянина, глава Санкт-Петербурга в преддверии выборов, которые пройдут 8 сентября 2019 года, поручил организовать сбор «наказов» от жителей города будущим губернатору и местным депутатам.

Как отмечают эксперты, при Александре Беглове город получил дополнительные средства на социальную сферу, в частности, 10,6 млрд. рублей на приобретение зданий для соцобъектов. С первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым достигнута договоренность о компенсации выпадающих доходов субъекта в размере 13,5 млрд. рублей. Завершились в Петербурге и проблемные долгострои: сданы жилой дом в Шушарах и перинатальный центр в Гатчине.

И еще впервые за последние годы доходы бюджета превысили расходы на 10 млрд. рублей. Власти отказались от займов и сократили государственный долг города на 4,7 млрд. рублей. Ещё почти 8 миллиардов будут сэкономлены в ближайшие три года на обслуживании долговых обязательств.

Как рассказал сам Беглов, властям удалось отказаться от неэффективных расходов «с сомнительным результатом», повысить собираемость налогов и за счет этого увеличить средства на поддержку горожан.

Благодаря этому власти принимают меры по сдерживанию роста тарифов для населения за тепло. 890 млн. выделяется на повышение зарплат врачей и младшего медицинского персонала, 500 млн. — на социальные выплаты для приобретения жилья многодетным семьям, 435 млн. — на льготы по оплате услуг ЖКХ инвалидам по здоровью и семьям с детьми-инвалидами. Около 2 млрд. рублей дополнительных средств направлено на строительство социальных и инженерных объектов.

Нового ВРИО губернатора Петербурга называют эффективным администратором, которому можно передать сложное или проблемное направление. Например, работая в Администрации президента, он обеспечивал завершение сильно затянувшейся реконструкции Большого театра. Позже глава исполкома попечительского совета театра отмечал, что Беглов проделал практически неподъемную работу, и без его участия о завершении реконструкции нельзя было и мечтать. Это подчеркивают и прежде работающие с Бегловым чиновники. По словам одного из них, важным качеством Беглова как руководителя было «умение дожимать ситуацию до конца, доводить дело до результата».

По материалам Центра политической конъюнктуры