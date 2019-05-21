Полиция за пять минут до кровавых разборок дачников в Подмосковье: "Ничем помочь не можем, сносите сами этот свинарник"

Кровавые разборки дачников в Домодедовском районе Московской области закончились смертью 46-летнего Тимура Мустафина. Владелец одного из садовых участков в СНТ "Северка-2" был до смерти забит садовым инвентарем, который есть, пожалуй, в сарае каждого - тяпкой.

Причиной конфликта, который тянулся несколько лет, стал свинарник. Его на своем участке, захватив кусок земли, принадлежащий Тимуру Мустафину, возвели два брата-пенсионера. Соседству со свиньями Тимур, да и другие владельцы частных домов, не были рады. Запах в СНТ стоял такой, что люди всерьез начали подумывать о продаже своих коттеджей. Но Тимур был не робкого десятка и отступать не собирался. Год назад мужчина подал иск в суд и дело выиграл.

- Свинарник был частично возведен на участке Тимура. Речь идет у куске земли в шесть квадратных метров. Это удалось доказать в суде, по приговору которого соседи должны были снести свинарник. Но делать это они не хотели. Всем нам они открыто заявляли, что на закон им плевать, - рассказал "КП" один из активистов СНТ Павел Шумилин.

18 мая дачники собрались на общем собрании, главной повесткой которого стало обсуждение дальнейшей судьбы самостроя. На всякий случай на сход пригласили полицейских. Но люди в форме только руками развели.

- Они сказали, что исполнять решение суда, должны не они, а судебные приставы. А в конце вообще заявили, мол возьмите да и снесите этот свинарник сами, - пояснил Павел.

На этом и разошлись. Тимур вместе с женой вернулся на свой участок и тут нервы мужчины не выдержали. Он решил последовать совету полицейский и, забравшись на крышу свинарника, стал его ломать. Заметив происходящее, двое братьев набросились на мужчину. Один скрутил ему руки, а второй до смерти забил беднягу тяпкой.

- От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Два брата задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "КП" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Кроме того, следователи дадут оценку действиям сотрудников полиции. По словам очевидцев, уже после смерти Тимура на место происшествия вернулись те же сотрудники, что несколькими минутами ранее выступили со странным советом на общем собрании.