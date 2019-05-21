2019-05-21T19:32:44+03:00
Общество

Крупнейшие добровольческие организации России рассказали о своей работе

Более тысячи руководителей и активистов общественных организаций России и Казахстана встретились на Форуме в Костанае. Участники не только обменялись опытом, но и посетили тематические секции по социальному, медицинскому и корпоративному волонтерству
Наталья ТАРАСЕНКО
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Участники Форума российско-казахстанской молодёжи.Участники Форума российско-казахстанской молодёжи.
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20 мая в Костанае прошла торжественная церемония открытия Форума российско-казахстанской молодёжи.

«Благодаря многолетнему партнерству наших стран, сегодня мы имеем возможность быть участниками этого значимого события. Это означает, что наша молодежь сохраняет преемственность поколений, продолжает многовековые традиции добрососедства, дружбы и взаимной помощи», — отметил в беседе с корреспондентом портала "Открытые НКО" аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Открытие Форума продолжилось пленарной дискуссией «Волонтерство – мировой тренд». Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев отметил, что в стране насчитывается 222 волонтёрские организации и 55 тысяч активных участников добровольческой деятельности. Абаев подчеркнул, что органам власти нужно искать новые форматы работы с молодым поколением, значительно отличающимся отношением к обществу, образованию, труду и безвозмездной помощи.

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова

Делегацию Российской Федерации представляют руководители социальных инициатив и общественных организаций, в том числе победитель конкурса «Доброволец России-2018», автор проекта «Здоровое село» Антон Коротченко, и.о. директора ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский, председатель Всероссийской организации «Волонтеры-медики» Павел Савчук, руководитель проекта «Re:формация возможностей» Алексей Транцев, руководитель проекта Goodsurfing Илья Попов, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и другие.

Деятельность крупнейших добровольческих организаций страны презентовали Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России (125 членов АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев и исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская цель» (56 организаций-членов) Татьяна Миронюк.

Артем Метелев рассказал о глобальных социальных трендах и вкладе волонтеров в достижение Целей устойчивого развития.

«Если умножить усилия добровольцев в России на 8-часовой рабочий день, то получится 45 миллионов работников на полной ставке. Из них 32% – официальные, которые входят в состав организаций и движений», – отметил Артем Метелев. По его словам, в подавляющем большинстве стран роль добровольцев в работе по искоренению на Земле бедности, голода, социального неравенства, улучшению экологической ситуации оценивается очень высоко.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал о российских волонтерах Фото: материалы пресс-служб

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал о российских волонтерахФото: материалы пресс-служб

Метелев также рассказал, что Ассоциация волонтерских центров ранее получила грант Программы развития ООН и в 2019-2020 годах распределит 200 тысяч долларов на реализацию совместных проектов с Россией.

По словам Татьяны Миронюк, 43,5% казахов имеют опыт волонтерства не менее года. Она отметила, что основные слабые стороны сегодня – это низкая информированность и мотивация к добровольческой деятельности. С этими сложностями старается бороться «Национальная волонтерская сеть».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов огласил итоги Года добровольца в России и отметил, что благодаря работе Ассоциации волонтёрских центров за последние годы в России удалось внести изменения в законодательство относительно деятельности добровольцев. Он также пригласил участников мероприятия на форум российско-казахстанского молодежного сотрудничества, который пройдет 5-7 ноября в Омске.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

21 мая в рамках Форума участники встретятся с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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