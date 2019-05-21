«Вот снова этот двор, мой добрый старый дом...» : в Москве открыли памятник Кобзону

21 мая в Москве, в районе Марфино, на Ботанической улице у Института театрального искусства, который носит имя Иосифа Кобзона, открыли первый в столице памятник великому певцу, народному артисту СССР и Герою Труда России. Точнее, это бронзовый бюст на каменном постаменте.

Собралась семья Иосифа Давыдовича. Присутствовала родная сестра выдающегося исполнителя - музыкальный педагог Гелена Михайловна Кандель. Были и знаменитости, близкие друзья семьи - Диана Гурцкая, Анита Цой, братья Эдгард и Арнольд Запашные и многие другие.

на фото слева направо - дочь Наталья, внучка Арнелла, сын Андрей, внучка Анита и Неля Михайловна КобзонФото: Михаил ФРОЛОВ

Как только с памятника сняли покрывало и к подножию легли цветы, сразу же зазвучали записи песен из репертуара Иосифа Давыдовича...

Вот снова этот двор,

Мой добрый старый дом.

Я с тех счастливых пор

Три года не был в нем.

На милом этаже -

Квадратики огня...

Ирина ЯроваяФото: Михаил ФРОЛОВ

Потом - еще и еще! Мы долго будем помнить и великого певца, и то бесценное наследство, которое он нам оставил.

Диана ГурцкаяФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

В России это второй бюст Кобзона - первый открыт осенью 2017-го в селе Агинское Бурятского округа Забайкальского края, который политик представлял в Москве, в Госдуме. А самый первый памятник воздвигнут в Донецке 30 августа 2003-го.