Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2019
Во вторник, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии были сыграны последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. Финальными баталиями, в которых определялись четвертьфинальные пары турнира, стали игры США - Канада и Россия - Швеция. Шведы уступили россиянам со счетом 4:7, а Канада, в свою очередь, расправилась с американцами, одержав победу со счетом 3:0. Днем ранее Финляндия сенсационно уступила со счетом 2:4 сборной Германии и упустила ведущую позицию в своей группе чемпионата мира по хоккею. И по завершении всех этих игр четко обрисовались пары первого раунда плей-офф турнира.
Итак, 23 мая на чемпионате мира по хоккею в Словакии сыграют:
17:15* Канада - Швеция
17:15 Россия - США
21:15 Финляндия - Швеция
21:15 Чехия - Германия.
После завершения четвертьфинала не будет в классическом понимании турнирной сетки. На ЧМ-2019 будут применяться новые правила. Четыре команды, которые выйдут в полуфинал, будут выстроены на основе рейтинга. Он будет составлен по следующим показателям:
- положение команды в группе,
- количество очков,
- разница шайб,
- количество забитых голов и
- рейтинг сборной.
И таким образом, первая команда сыграет против четвертой, а вторая - против третьей. Это значит, что пары полуфиналистов станут известны только и только после завершения всех игр четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2019.
Полуфиналы пройдут 25 мая, а финал за 3-е и 1-е место - на следующий день в воскресенье 26 мая.
* - время начала матчей по Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU