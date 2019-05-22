Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2019

Во вторник, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии были сыграны последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. Финальными баталиями, в которых определялись четвертьфинальные пары турнира, стали игры США - Канада и Россия - Швеция. Шведы уступили россиянам со счетом 4:7, а Канада, в свою очередь, расправилась с американцами, одержав победу со счетом 3:0. Днем ранее Финляндия сенсационно уступила со счетом 2:4 сборной Германии и упустила ведущую позицию в своей группе чемпионата мира по хоккею. И по завершении всех этих игр четко обрисовались пары первого раунда плей-офф турнира.

Итак, 23 мая на чемпионате мира по хоккею в Словакии сыграют:

17:15* Канада - Швеция

17:15 Россия - США

21:15 Финляндия - Швеция

21:15 Чехия - Германия.

После завершения четвертьфинала не будет в классическом понимании турнирной сетки. На ЧМ-2019 будут применяться новые правила. Четыре команды, которые выйдут в полуфинал, будут выстроены на основе рейтинга. Он будет составлен по следующим показателям:

- положение команды в группе,

- количество очков,

- разница шайб,

- количество забитых голов и

- рейтинг сборной.

И таким образом, первая команда сыграет против четвертой, а вторая - против третьей. Это значит, что пары полуфиналистов станут известны только и только после завершения всех игр четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2019.

Полуфиналы пройдут 25 мая, а финал за 3-е и 1-е место - на следующий день в воскресенье 26 мая.

* - время начала матчей по Москве.