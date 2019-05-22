2019-05-22T17:13:59+03:00
Политика

Путин посоветовал, куда надежно вкладывать деньги

На съезде профсоюзов говорили о месте человеке в бушующем мире [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Cимпатии Путина были на стороне профсоюзов. Фото: Михаил Метцель/ТАССCимпатии Путина были на стороне профсоюзов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Предполагалось, что на съезде Федерации независимых профсоюзов России Владимир Путин будет говорить о положении человека труда в современном мире. Но его выступление оказалось шире - президент повел речь о человеке вообще. И даже дал всем совет - куда нужно инвестировать средства, чтобы они точно не пропали.

- В сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты и технологии, те или иные природные ресурсы, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью, - заявил президент.

Получалось, что технологический прорыв и четвертая промышленная революция ничего не изменили для человека со времен Екклесиаста, который тоже не советовал вкладывать деньги в материальные блага. Хотя профсоюзов три тысячи лет назад точно не существовало, и для них у Путина были отдельные добрые слова.

- У профсоюзов особая роль, - заявил президент. - Там, где профсоюзные организации действуют активно, создаются эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха. Понятно, что урегулирование вопросов трудовых отношений не бывает гладким, лёгким. Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы наёмных рабочих, кардинально расходятся.

Причем в этом противостоянии симпатии Путина были на стороне профсоюзов.

- Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, даже препятствуют их деятельности, - сказал глава государства. - Такое самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи.

Путин советует россиянам инвестировать в самих себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путину рассказали о тяжести "золотой медали"

Российские школьники еще дохаживают в школу последние дни перед каникулами, а Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой уже подвел итоги учебного года (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Абхазы бунтуют — туристы в панике: Из-за слухов о покушении на лидера оппозиции в стране-курорте начались беспорядки
Ситуация накалилась до такой степени, что президент республики Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота. В ситуации разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин
Новости 24
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы своей администрации
В российском посольстве в Италии уточнили информацию о ДТП с туристическим автобусом
Ассоциация туроператоров России: Автобус в Италии перевернулся на опасном участке дороги
На Украине начали еще одно расследование в отношении Порошенко
Мосгорсуд оставил украинских моряков под стражей
Премьер-министры России и Вьетнама провели переговоры в Москве
Президент Абхазии внес в парламент закон о переносе выборов
Роспотребназор выдал детским лагерям 9 тысяч предписаний
Российские ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»
Под санкции США может попасть еще одна китайская компания
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за отказ пустить инвалида в публичное место
Президент Республики Конго встретится с Путиным в Москве
Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля по действующей избирательной системе
"Это запах горящих шин": Парубий призвал украинцев принюхаться
Украина приняла решение о выходе из нескольких соглашений СНГ
«Все родные соберемся»: Тину Канделаки спросили, будет ли она баллотироваться в президенты Грузии
Сирийские войска отразили три атаки террористов за утро
На Сахалине наладили выпуск мороженого