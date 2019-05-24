Кого люблю, того гноблю

Дверца клетки захлопнулась - можно расслабиться?

Уже через неделю знакомства Саша сообщил Тане, что она - женщина всей его жизни, а через месяц повел знакомиться к родителям.

Помолвка прошла стремительно и незаметно, как будто это действительно была Судьба. Так же стремительно Таня переехала в квартиру возлюбленного и купила новые занавески.

Однако счастье девушки не продлилось долго. Как только Саша понял, что дверца клетки захлопнулась, его словно подменили: из некогда веселого и энергичного молодого человека он превратился в постоянно ноющего, недовольного жизнью критикана.

- Все началось с того, что как-то раз я в шутку назвала его дурачком, - рассказывала Таня коллегам. - Он устроил настоящую драму и не разговаривал со мной два дня. Потом я неаккуратно вскрыла пакет молока и снова получила разнос. Потом забыла выключить в ванной свет... Через месяц совместной жизни я едва успевала отбиваться от его постоянных нападок и недовольства.

В постели вел себя холодно, отстраненно

Таня росла в счастливой семье, ее родители, несмотря на возраст, устраивали друг другу сюрпризы и гуляли, держась за руки. Возможно, поэтому понять поведение Саши ей было трудно. Иногда ее любимый просыпался утром в плохом настроении и начинал скандал на ровном месте, без причины уходил в себя. А уж как умело он критиковал ее кулинарные способности, прическу и кинематографический вкус! Большую часть времени Саша был на что-то обижен, поэтому секс у них теперь случался в исключительных случаях, да и в постели он вел себя холодно, отстраненно.

- Я начала сомневаться в том, что он меня любит, - признавалась Таня. - Ведь он вечно был недоволен. Его раздражала моя одежда на кресле, крошки на столе, оставленная в раковине тарелка... Я начала замечать, что Саша флиртует с другими женщинами в моем присутствии, восторгается ими, пытаясь в очередной раз показать, что я неидеальна и на мне свет клином не сошелся. Незаметно для себя я превратилась в ревнивую неврастеничку с кучей комплексов, перестала есть, не вылезала из фитнес-клуба, каждый день готовила любимому новые блюда...

Он даже осмелился ее ударить!

Но чем больше усилий по сохранению отношений прилагала Таня, тем ворчливее становился Саша. Дошло до того, что он предложил ей оставить работу и посвятить себя семье, а затем и вовсе запретил общаться с коллегами по работе. Опьяненная любовью, Татьяна не замечала, как все глубже увязает в этих токсичных отношениях.

Чувствуя неладное, Татьяна предложила повременить со свадьбой, а то и вообще пожить какое-то время отдельно. Эта новость привела Сашу в настоящую ярость, он вспыхнул как факел, осыпая любимую бранными словами, а когда она засобиралась на выход, встал перед ней на колени и разрыдался.

- Он клялся, что никого так не любил, что не может и дня без меня прожить, обещал измениться и просил простить, - рассказывала Татьяна подругам. - Может, я и впрямь неидеальна, а это просто период притирки, надо его переждать.

Но стоило ей остаться, как возлюбленный вновь принялся за свое. Через каких-то пару недель психика Тани была расшатана до предела, она не переставая плакала, жаловалась на отсутствие сил, рассказывала, что однажды он даже осмелился ее ударить...

Глядя на страдания невинной девушки, окружающие советовали обратиться к семейному психологу, а лучше немедленно разорвать отношения с этим типом. Улыбчивая очаровательная Таня на глазах осунулась, потеряла интерес к привычным занятиям и разговорам и лишь без конца обсуждала свои личные проблемы.

- Я была опустошена, вымотана и при этом очень сильно привязана к Саше, - вспоминала Татьяна. - Чувствовала себя как муха в паутине, никак не могла выбраться из этой истории... Ни о какой свадьбе не шло и речи, мы ругались почти каждый день, и каждый день я собирала свой чемодан, чтобы уйти навсегда. Он снова меня останавливал...

Но тут пришел начальник

Прийти в себя Тане помог ее шеф, пригрозив увольнением (ведь она никак не могла сконцентрироваться на работе) и потребовав немедленно сходить к психотерапевту (видимо, догадался, откуда ноги растут).

Начальник сказал: надо идти. После нескольких сеансов Таня начала кое-что понимать. А именно - что попалась в цепкие лапы обычного женоненавистника, или мизогина, как их сейчас модно называть. Он просто не умеет любить искренне, открыто и быть счастливым. При этом жизни в одиночку он себе не представляет, ему непременно нужен кто-то, с кем его связывают близкие отношения. Но его подсознательным желанием всегда было унижать любимую женщину, всячески мешать ее успеху, наслаждаться обидами, страхами и слезами. То есть если кому-то жизнь не портит, то и сам вроде не живет.

Выход один - расстаться. Ага, легко сказать...

Тане потребовалось долгих восемь месяцев, чтобы набраться смелости и оставить Сашу раз и навсегда. Ведь тогда он казался ей главным мужчиной в мире! А еще через год она счастливо вышла замуж и родила сына. Сегодня она время от времени заглядывает на страничку Саши в соцсетях: он все еще холост, живет с очередной возлюбленной и все так же жалуется на ее несовершенство. То есть живет нормальной, полноценной, с его точки зрения, жизнью.