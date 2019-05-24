2019-05-24T15:16:40+03:00
Политика

Путин попросил патриарха разгрузить свой график

Президент поздравил главу церкви с тезоименитством
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин во время встречи. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин во время встречи. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин неизменно поздравляет Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства, президент не стал изменять сложившейся традиции и в этом году.

- Хочу поблагодарить вас за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, - сказал Путин. И добавил неожиданное. - Есть только одно пожелание – ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу – график свой корректировать в сторону разгрузки.

- Спасибо за добрые слова, многие добрые дела реализуются, и это видно невооружённым глазом, - ответил патриарх. - Думаю, всё, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, всё это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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