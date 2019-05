Канны-2019: Более странно, чем в раю

В последний конкурсный день публике был представлен очередной французский фильм, на который уже не хватило сил, и палестинская трагикомедия «Должно быть, как в раю» (It Must Be Heaven), чьё действие частично тоже происходит в Париже. Режиссёр Элия Сулейман солирует в бессловесной роли вечно удивлённого странностями жизни самого себя - человека без страны, человека мира поневоле. Но везде, где бы он ни оказался, свои странности, и ему всегда есть от чего делать брови домиком. Как будто в мире не хватает абсурда, Сулейман, метящий в современного Жака Тати, придумывает нам ещё: вот проехала тяжёлая бронетехника по улочкам Парижа (то, что для нас обычный процесс подготовки к параду, для палестинца - наверное, - предвестие апокалипсиса), а вот в Нью-Йорке все от мала до велика носят автоматическое оружие. Неплохо придуманные гэги работают на уровне одного эпизода, потом режиссёр о них забывает.

Комедия ограблений «Свистуны» румына Корнелиу Порумбою.

Но все равно это кино умнее, трогательнее и смешнее, чем комедия ограблений «Свистуны» (The Whistlers) румына Корнелиу Порумбою - благодаря ей румынская волна, которую сейчас успешно оседлали французские продюсеры, близка к тому, чтобы выйти в свисток. Сюжет касается немолодого румынского полицейского, которого использует в своих целях международная шайка воров на Канарах. В качестве беспроигрышного средства связи они используют, не поверите, свист с пальцем во рту. Так можно переговариваться с подельниками в ситуации тотального видеоконтроля полиции. Комедия, в которой деньги прячут в матрасах и в них же их потом перевозят, кажется глупой «даже» на фоне голливудских образцов жанра, не говоря уже о предыдущих работах этого режиссёра.

Фильм итальянского классика Марко Белоккио «Предатель» (Il traditore) - качественная гангстерская драма, основанная на жизни и судьбе реального сицилийского мафиози, пошедшего на сделку с полицией и сдавшего три сотни своих и чужих подельников, после чего «Коза ностра» уже никогда не была прежней. Эпопея сделана с оперным размахов и очень мастерски, но ничего нового в этом жанре открыть не может: все лучшее гангстерское кино было сделано итальянцами и итало-американцами в ХХ веке. Не хватает фильму и яркой мировой звезды, уровня Аль Пачино или Роберта ДеНиро, на которого можно было бы смотреть, не зажмуриваясь, два с половиной часа. Но таких актеров, боюсь, сейчас не делают.

Перуанская «Песня без названия» Мелины Леон - черно-белая поэтическая драма, которая может напомнить зрителям о «Роме» Куарона.

Показанная в программе «Двухнедельник режиссеров» перуанская «Песня без названия» (Canción sin nombre) Мелины Леон - черно-белая поэтическая драма, которая может напомнить зрителям о «Роме» Куарона, хотя наверняка была снята раньше выхода этой удостоившейся многих «Оскаров» эпопеи. В центре здесь тоже приземистая девушка из обслуги - но совсем забитая, бессловесная и несчастная, она торгует картошкой на рынке, в то время как ее парень задействован в экзотических местных ритуалах и танцах. Заслышав о новом медицинском центре, принимающем роды бесплатно, героиня фильма ковыляет туда рожать - только для того, чтобы никогда больше не увидеть свою дочь. Действие происходит в 1988 году, когда коррупция и разложение местной власти дошли, видимо, до уровня, позволявшего в индустриальных масштабах отбирать детей у родителей и продавать их за рубеж. В дело вмешивается молодой журналист Педрито, выволакивающий эту историю на поверхность, но надо ли говорить, что ни его жизнь, ни жизнь людей, за кого он вступился, не становится от этого веселее? Сильная дебютантка Мелина Леон, посвятившая это кино своим родителям, участвует в конкурсе за обладание престижным призом «Золотая камера», вручаемым на фестивале за лучший первый фильм, и имеет на него хорошие шансы.

«Наши матери» - про шок и боль от близкого знакомства с недавней историей своей неблагополучной родины.

Как и Сезар Диас из Гватемалы, показавший в «Неделе критики» лаконичный, прочувствованный дебют «Наши матери» (Nuestras madres) - тоже про шок и боль от близкого знакомства с недавней историей своей неблагополучной родины. В 1980-е годы местная хунта проводила зачистки повстанцев и массовые расстрелы покрывавших их крестьян. Сейчас проводится массовая эксгумация тел из братских могил. Задействованный в ней главный герой, Эрнесто, получает от одной из крестьянок свидетельство того, что его отца-повстанца укрывал ее муж, за что ее изнасиловали, а его расстреляли. Все - в том числе мать Эрнесто - против того, чтобы он так углублялся в прошлое (иногда оттуда тоже стреляют), но куда деваться, если оно не просто рядом с тобой, а буквально запечатлелось на твоем же лице? Родители, бесследно потерявшие детей - дети, не имеющие возможности поговорить с отцами даже на их могиле. С утра до вечера разбирающий чужие кости, Эрнесто узнает о том, что найдены останки его отца, который, как позже показывает исследование, по факту таковым не является: его мать насиловали каждый день заключения. «У меня его глаза?» - «У тебя его манера смотреть на мир» - «У меня его рот?» - «Ты говоришь, как он».