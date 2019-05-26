Наши в Каннах: 30 телохранителей и украшения за 14 миллионов

В этом году в основном конкурсе кинофестиваля, который завершился 25 мая, места для отечественных фильмов, к сожалению, не нашлось. Зато дефицит русского с лихвой компенсировали знакомые нам звезды — под их натиском Канны трепетали!

София Никитчук

«Мисс Россия-2015», которой приписывают роман с Николаем Басковым, появилась на премьера фильма режиссера Ксавье Долана «Маттиас и Максим». Этим выходом в свет 25-летняя модель прорекламировала платье собственной марки, а главное — засветила роскошный комплект аксессуаров. Колье, кольцо и серьги в форме лепестков цветов, усыпанных бриллиантами, эксперты оценили в 14 миллионов рублей. В этом образе дорогую нашу Софу поклонники уже окрестили новой Моникой Беллуччи.

София НикитчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктория Боня

«Русская копия Анджелины Джоли» давно уже стала своим человеком на фестивале, хотя к кино отношения не имеет. Звезда «Дома-2» появлялась на красной дорожке день через день, и с каждым новым выходом образ становился все более вычурным.

Так, на днях Боня прогулялась по набережной Круазет в рамках очередной модной фотосессии. Как похвасталась телеведущая в соцсетях, ради ее прогулки перекрыли улицу, а сопровождали Вику «30 отборных профессионалов». Парализовав движение, Вика осталась довольна: «Платье навело шороху, людей нельзя было растолкать — все хотели фото на память».

Татьяна Навка

Очаровать Антонио Бандераса? Почему нет, если ты — спортсменка, комсомолка и просто красавица. Олимпийская чемпионка в танцах на льду встретила испанского актера, чья фамилия давно стала синоним слова «мачо», на благотворительном балу в Каннах, где толстосумы отстегивают кругленькие суммы на борьбу со СПИДом. Татьяна приехала на Лазурный берег по приглашению ювелирного бренда, а Антонио представлял ленту «Боль и слава», в которой сыграл главную роль. 58-летний и все еще знойный Бандерас явился на вечер с подругой — голландским банкиром Николь Кемпел, что впрочем не мешало ему нежно обнимать Навку за талию и галантно поднимать тосты в ее честь.

Очаровать Антонио Бандераса? Почему нет, если ты — спортсменка, комсомолка и просто красавицаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Водянова

37-летняя супермодель и мама пятерых детей (а кто даст?) посетила немало каннских мероприятий. Но самый яркий образ наша Наташа выбрала для церемонии вручения наград молодым киноталантам. Красное платье с высоким разрезом, оголенным плечом и длинным шлейфом заставило папарацци побегать, чтобы снять все лучшие ракурсы. Вот только Водянова, от которой ждали выставленной из разреза ножки, оказалась скромницей и демонстрировать фигуру во всей красе не стала. Чай тут вам не подиум.

37-летняя супермодель и мама пятерых детей посетила немало каннских мероприятий. Фото: Daniele Venturelli/WireImage

Лена Летучая

«Ревизорро» возвращается! Только не на голубые экраны, а на страницы светской хроники. 40-летняя телеведущая пришла на главную каннскую премьеру - «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым. Бархатное платье с глубоким декольте, в коем покоилось бриллиантовое колье, восхитило даже искушенную французскую публику. Кстати, в тот вечер на дорожке было особенно многолюдно. Но одна из красивейших блондинок Голливуда Марго Робби («Отряд самоубийц», «Лего. Фильм 2»), которую в этот вечер особенно ждали, явилась в неудачном наряде и наша Летучая ее откровенно перещеголяла.