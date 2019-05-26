«Спартаку» прикрыли окно в Европу

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В последнем туре чемпионата России по футболу оставалось уладить лишь некоторые формальности, которые, впрочем, могут иметь далеко идущие последствия. «Зенит» досрочно завоевал золотые медали. А вот «Локомотив» и «Краснодар», уже обеспечившие себе награды, продолжали заочно биться за второе место. Оно ведь, как и первое, дает право прямого прохода в групповой этап Лиги чемпионов. А к этой путевке в высший свет, между прочим, прилагается чек на 15 миллионов евро. А с третьего места в ЛЧ еще надо пробиваться через два квалификационных раунда.

«Локо», имеющий столько же очков, как и «Краснодар», опережал его по личным встречам. Словом команде Юрия Семина нужно было в матче с «Уфой» сыграть не хуже, чем южанам. В результате обе команды победили 1:0 и паровоз уже в основном турнире Лиги чемпионов.

ЛИГА ЕВРОПЫ

«Спартак» и ЦСКА дотянуться до медалей уже ни при каких раскладах не могли, зато попали в Лигу Европу. Но и здесь такой же расклад: четвертое место это прямое попадание в групповой этап Лиги Европы и гарантированный бонус в 2,5 млн евро. А пятое - еще два отборочных барьера.

В этом споре у «Спартака» было преимущество, но красно-белые развалились в Оренбурге, проиграв 0:2. А армейцы просто порвали «Крылья» 6:0! Два мяча забил Федор Чалов и стал лучшим бомбардиром чемпионата (15 голов).

Еще один участник еврокубков определился в прошлую среду - не выходя на поле им стал «Арсенал». Тулякам подкинул подарок «Локомотив», который выиграл Кубок России, и тем самым приоткрыли окно в Европу для шестой команды чемпионата. (Начнет отбор со 2-го раунда).

«Арсенал», который впервые в своей истории получил шенгенскую визу, вчера мог покрасоваться на наконец-то открытом новом стадионе «Динамо». Хозяева, которые заранее избежали переходных матчей, могли играть от души и уже в первом тайме забили три мяча, один из которых в свои ворота. Окончательный счет 3:3.

НА ВЫЛЕТ

«Анжи» и «Енисей» вылетели в ФНЛ (Первый дивизион). «Крылья» в переходных матчах сыграют с «Нижнем Новгордом», а «Уфа» с «Томью».