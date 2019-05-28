2019-05-28T14:35:57+03:00
Досуг

В Москве 1 июня пройдет забег «Зеленый марафон»

Какие улицы перекроют для бегунов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Для комфорта участников придется перекрыть ряд улиц в центре МосквыДля комфорта участников придется перекрыть ряд улиц в центре МосквыФото: Александр РОГОЗА
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«Зеленый марафон» в этом году проходит в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. Основной площадкой станет Москва. Тысячи людей побегут 1 июня - в День защиты детей. Место сбора на Васильевском спуске в 9.00.

- Программа включает забег на дистанции 4,2 км, 10 км (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской) и впервые марафон 42,2 км, а также после будет концерт, - рассказали в благотворительном фонде «Обнаженные сердца». - Участие в забеге платное — от 2500 до 4000 рублей, но все средства перечисляются в помощь детям.

Для комфорта участников придется перекрыть ряд улиц в центре Москвы. Обратите внимание, что Васильевский Спуск перекроют уже 30 мая, а откроют лишь 3 июня.

- Полное перекрытие в связи с проведением марафона «Бегущие сердца» будет действовать с 12.00 30 мая до 23.59 2 июня на площади Васильевский спуск, - сообщили в Информационном центре транспортного комплекса Москвы.

КОНКРЕТНО

Что перекроют:

- Васильевский спуск с 12.00 30 мая до 23.59 2 июня;

- Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост 1 июня с 0.00 до 18.00;

- Болотную улицу и площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную 1 июня с 7.00 до 12.30;

- Раушскую набережную, 2-й Раушский переулок, Московорецкую, Кремлевскую, Перечистенскую, Фрунзенскую набережные 1 июня с 7.00 до 14.30;

- Садовническую улицу, Лубочный переулок, улицу Балчуг, Большой Устьинский мост, Устьинскую набережную 1 июня с 7.00 до 15.30;

- Котельническую, Гончарскую, Краснохолмскую набережные 1 июня с 8.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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