2019-05-28T16:33:21+03:00
Экономика

«Износа не будет»: Центробанк покроет сторублевки лаком

Это в несколько раз снизит затраты на печать новых купюр
Евгений БЕЛЯКОВ
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Российская купюра в 100 рублей.Российская купюра в 100 рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Банк России уменьшает расходы на производство денег. В этом году треть тиража сторублевых банкнот выйдет в новом виде - лакированном. При этом дизайн и защитные признаки не изменятся.

- Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по серийным номерам. Это позволяло наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект, - заявил Владимир Демиденко, замдиректора Департамента наличного денежного обращения Банка России, в интервью «Российской газете».

По статистике ЦБ, банкноты небольших номиналов переходят из рук в руки довольно часто, поэтому они изнашиваются быстрее. В среднем за полтора-два года. Ветхие банкноты из обращения изымаются. Вместо них печатают новые. Теперь это нужно будет делать в несколько раз реже.

- Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию, - уточнил Демиденко.

Напомним, недавно стало известно, что Банк России перестал штамповать копеечные монеты. А доля безналичных платежей в розничной торговле впервые за всю историю превысила 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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