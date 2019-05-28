Новое направление медицинского знания: Андрологическая стоматология

Сегодня я расскажу Вам о том, какие удивительные несочетаемые сочетания могут присутствовать в детском организме. Казалось бы - причем тут андрология - наука о репродуктивном здоровье мальчиков, юношей и мужчин - и стоматология - наука о зубной системе? А вот оказывается между ними имеет место прямая взаимосвязь

Мы привыкаем постепенно к тому, что организм - удивительная, мультипланарная, мегасложная система, которую уже нельзя изучать отдельно - по специальностям. Междисциплинарный подход занимает свое прочное место. Нельзя быть "просто урологом", "просто гастроэнтерологом", просто хирургом. Те специалисты, кто остается только в своем поле - сильно проигрывают, так как просто операция не эквивалент возвращения здоровья

Мы привыкли к тому, что головные боли, боли в спине, бессонница, депрессия, тикоидные гиперкинезы могут быть связаны с зубочелюстной системой, в частности с височно-нижнечелюстным суставом. Но как??? Как половая система может быть связана с зубочелюстной?

И сейчас я Вам об этом поведаю.

Эмбриогенез, органогенез, гистогенез - сложнейшие, генетически детерминированные процессы, которые во внутриутробном периоде происходят в строжайшей последовательности. Механизмы управления ими - одна из неразгаданных тайн природы. Мы еще даже на йоту не приблизились к их пониманию.

Примечательно, что развитие зубочелюстной системы человека в некоторый период времени идет одновременно и изопараллельно с развитием системы прикуса и закладкой коренных зубов.

И вот природа играет небольшую шутку - ей так захотелось. никто не знает почему. И в периоде полового созревания ее "небольшая игра теней" вдруг становится реальностью, которая страшно пугает родителей. ну... и доктора - честно сказать - тоже.

Сначала зуб внутриутробно называется эмалевый орган. А знаете ли Вы, что у новорожденного не 2, а 4 челюсти - две верхних и две нижних? И только потом они срастаются.

К 4 месяцу эмалевый орган приобретает пульпу и коронковую часть. И вот какая тонкость - именно в этом возрасте полностью закладывается оболочка яичка.

Яичко перед началом операции. Фото Facebook Дмитрий Тарусин.

Второй моляр - или 7 зуб верхней челюсти меняется на постоянный в возрасте 10-12 лет. Как раз нашему пациенту было 13.

Мальчик нащупал у себя в яичке плотное образование. Оно не болело, но явно выдавалось из округлых яичковых форм. Он сообщил об этом маме, папа пропальпировал и нашел, мама побледнела. «Опухоль» - пронеслось в ее испуганном мозгу. Они прибежали на консультацию быстрее ветра - практически ночью, после своей находки.

Я тоже «шуганулся» - что то очень плотное, безболезненное, но явно нездоровое. Онкомаркеры оказались отрицательными, а на УЗИ маячило нечто, отдаленно напоминающее камень в почке - с такой же "эхонегативной" экранирующей дорожкой.

Мы не стали затягивать с операцией - и вот какая находка ждала нас! В яичке развился самый настоящий 7 зуб нижней челюсти - тот самый пропавший без вести второй моляр!

В яичке развился седьмой зуб нижней челюсти. Фото Facebook Дмитрий Тарусин.

Конечно же, мы удалили из яичка наглого мигранта Все закончилось хорошо. Яичко зажило и на УЗИ практически нет никаких следов вмешательства.

Извлеченный зуб. Фото Facebook Дмитрий Тарусин.

И мы рассчитываем, что это никак не повлияет на будущее маленького человека. И я конечно, снова невероятно горд тем, что открыл дорогу новой медицинской специальности - второй в своей жизни.

Я назову ее "Андрологическая стоматология"! Нет.... "Стоматологическая андрология"... нет.

Короче, я подумаю как ее назвать.